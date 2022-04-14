Tokenomik Finceptor (FINC)

Lihat cerapan utama tentang Finceptor (FINC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Finceptor (FINC) Maklumat

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

https://finceptor.app
https://docs.finceptor.app/
https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2

Finceptor (FINC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Finceptor (FINC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 645.75K
$ 645.75K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 48.74M
$ 48.74M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.33M
$ 1.33M
$ 1.33M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3887
$ 0.3887
$ 0.3887
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.009502418601103327
$ 0.009502418601103327
Harga Semasa:
$ 0.01325
$ 0.01325

Tokenomik Finceptor (FINC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Finceptor (FINC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FINC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FINC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FINC, terokai FINC harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.