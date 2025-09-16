Lagi Mengenai FIO

FIO Protocol Logo

FIO ProtocolHargae(FIO)

1 FIO ke USD Harga Langsung:

$0.01853
$0.01853$0.01853
+1.47%1D
USD
FIO Protocol (FIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:47:51 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01805
$ 0.01805$ 0.01805
24J Rendah
$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871
24J Tinggi

$ 0.01805
$ 0.01805$ 0.01805

$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871

$ 0.56914028
$ 0.56914028$ 0.56914028

$ 0.01074395967351126
$ 0.01074395967351126$ 0.01074395967351126

+0.32%

+1.47%

-1.60%

-1.60%

FIO Protocol (FIO) harga masa nyata ialah $ 0.01855. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIO didagangkan antara $ 0.01805 rendah dan $ 0.01871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIO sepanjang masa ialah $ 0.56914028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01074395967351126.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIO telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +1.47% dalam 24 jam dan -1.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FIO Protocol (FIO) Maklumat Pasaran

No.1020

$ 15.20M
$ 15.20M$ 15.20M

$ 200.24K
$ 200.24K$ 200.24K

$ 18.55M
$ 18.55M$ 18.55M

819.14M
819.14M 819.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939

81.91%

FIONEW

Had Pasaran semasa FIO Protocol ialah $ 15.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 200.24K. Bekalan edaran FIO ialah 819.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 839242769.7719939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.55M.

FIO Protocol (FIO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FIO Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002684+1.47%
30 Hari$ +0.00013+0.70%
60 Hari$ +0.00099+5.63%
90 Hari$ +0.00415+28.81%
Perubahan Harga FIO Protocol Hari Ini

Hari ini, FIO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002684 (+1.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFIO Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00013 (+0.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FIO Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FIO mengalami perubahan sebanyak $ +0.00099 (+5.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FIO Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00415 (+28.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FIO Protocol (FIO)?

Semak FIO Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FIO Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FIO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FIO Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FIO Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FIO Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FIO Protocol (FIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FIO Protocol (FIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FIO Protocol.

Semak FIO Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik FIO Protocol (FIO)

Memahami tokenomik FIO Protocol (FIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FIO Protocol (FIO)

Mencari cara membeli FIO Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FIO Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FIO kepada Mata Wang Tempatan

FIO Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FIO Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FIO Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FIO Protocol

Berapakah nilai FIO Protocol (FIO) hari ini?
Harga langsung FIO dalam USD ialah 0.01855 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FIO ke USD?
Harga semasa FIO ke USD ialah $ 0.01855. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FIO Protocol?
Had pasaran untuk FIO ialah $ 15.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FIO?
Bekalan edaran FIO ialah 819.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIO?
FIO mencapai harga ATH sebanyak 0.56914028 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIO?
FIO melihat harga ATL sebanyak 0.01074395967351126 USD.
Berapakah jumlah dagangan FIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIOialah $ 200.24K USD.
Adakah FIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
FIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:47:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

