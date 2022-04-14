Tokenomik FIO Protocol (FIO)

Tokenomik FIO Protocol (FIO)

Lihat cerapan utama tentang FIO Protocol (FIO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

FIO Protocol (FIO) Maklumat

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

Laman Web Rasmi:
https://fio.net/
Kertas putih:
https://developers.fioprotocol.io
Peneroka Blok:
https://fio.bloks.io/

FIO Protocol (FIO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FIO Protocol (FIO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M
Jumlah Bekalan:
$ 839.24M
$ 839.24M$ 839.24M
Bekalan Edaran:
$ 819.33M
$ 819.33M$ 819.33M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.89M
$ 18.89M$ 18.89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1288
$ 0.1288$ 0.1288
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01074395967351126
$ 0.01074395967351126$ 0.01074395967351126
Harga Semasa:
$ 0.01889
$ 0.01889$ 0.01889

Tokenomik FIO Protocol (FIO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FIO Protocol (FIO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIO, terokai FIO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.