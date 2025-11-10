BursaDEX+
Harga Fireverse langsung hari ini ialah 0.03095 USD.FIR modal pasaran ialah 4,231,174.5 USD. Jejaki masa nyata FIR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Fireverse (FIR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:11:40 (UTC+8)

Fireverse Harga Hari Ini

Harga langsung Fireverse (FIR) hari ini ialah $ 0.03095, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIR kepada USD penukaran adalah $ 0.03095 setiap FIR.

Fireverse kini berada pada kedudukan #1460 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.23M, dengan bekalan edaran sebanyak 136.71M FIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIR didagangkan antara $ 0.03067 (rendah) dan $ 0.03223 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.13227499641836485, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03134127854543523.

Dalam prestasi jangka pendek, FIR dipindahkan -0.42% dalam sejam terakhir dan -37.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.03K.

Fireverse (FIR) Maklumat Pasaran

No.1460

$ 4.23M
$ 56.03K
$ 30.95M
136.71M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.67%

BSC

Had Pasaran semasa Fireverse ialah $ 4.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.03K. Bekalan edaran FIR ialah 136.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.95M.

Fireverse Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03067
24J Rendah
$ 0.03223
24J Tinggi

$ 0.03067
$ 0.03223
$ 0.13227499641836485
$ 0.03134127854543523
-0.42%

+0.19%

-37.38%

-37.38%

Fireverse (FIR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fireverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000587+0.19%
30 Hari$ -0.04911-61.35%
60 Hari$ -0.05373-63.46%
90 Hari$ -0.08645-73.64%
Perubahan Harga Fireverse Hari Ini

Hari ini, FIR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000587 (+0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFireverse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04911 (-61.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fireverse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FIR mengalami perubahan sebanyak $ -0.05373 (-63.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fireverse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.08645 (-73.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fireverse (FIR)?

Semak Fireversehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Fireverse

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Fireverse pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Fireverse?

Fireverse (FIR) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Token utility and demand within the Fireverse platform
7. Supply dynamics including token burns or releases
8. Regulatory news affecting gaming/metaverse tokens
9. Competition from similar blockchain gaming projects
10. Social media buzz and community engagement

Mengapa orang ingin tahu harga Fireverse hari ini?

People want to know Fireverse (FIR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio value, identifying buying/selling opportunities, tracking market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders time entries/exits.

Ramalan Harga untuk Fireverse

Fireverse (FIR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Fireverse (FIR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Fireverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Fireverse yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FIR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Fireverse Ramalan Harga.

Perihal Fireverse

FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Fireverse dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Fireverse? Membeli FIR adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Fireverse. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Fireverse (FIR) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Panduan Cara Membeli Fireverse (FIR)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Fireverse

Memiliki Fireverse membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Fireverse (FIR) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fireverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fireverse

Berapakah nilai 1 Fireverse pada tahun 2030?
Jika Fireverse berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Fireverse berpotensi dan jangkaan ROI.
Fireverse (FIR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Fireverse

FIR USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek FIR dengan leveraj. Terokai FIR dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Fireverse (FIR) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Fireverse langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
FIR/USDT
$0.03095
$0.03095
+0.25%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04055

$0.1061

$0.0009550

$0.0000002400

$0.00224

$0.000004060

$0.00404

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FIR-ke-USD

Jumlah

FIR
FIR
USD
USD

1 FIR = 0.03095 USD