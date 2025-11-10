Fireverse Harga Hari Ini

Harga langsung Fireverse (FIR) hari ini ialah $ 0.03095, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIR kepada USD penukaran adalah $ 0.03095 setiap FIR.

Fireverse kini berada pada kedudukan #1460 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.23M, dengan bekalan edaran sebanyak 136.71M FIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIR didagangkan antara $ 0.03067 (rendah) dan $ 0.03223 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.13227499641836485, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03134127854543523.

Dalam prestasi jangka pendek, FIR dipindahkan -0.42% dalam sejam terakhir dan -37.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.03K.

Fireverse (FIR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1460 Modal Pasaran $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Kelantangan (24J) $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.95M$ 30.95M $ 30.95M Bekalan Peredaran 136.71M 136.71M 136.71M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 13.67% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Fireverse ialah $ 4.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.03K. Bekalan edaran FIR ialah 136.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.95M.