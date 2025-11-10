FireverseHargae(FIR)
Harga langsung Fireverse (FIR) hari ini ialah $ 0.03095, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FIR kepada USD penukaran adalah $ 0.03095 setiap FIR.
Fireverse kini berada pada kedudukan #1460 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.23M, dengan bekalan edaran sebanyak 136.71M FIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIR didagangkan antara $ 0.03067 (rendah) dan $ 0.03223 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.13227499641836485, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03134127854543523.
Dalam prestasi jangka pendek, FIR dipindahkan -0.42% dalam sejam terakhir dan -37.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.03K.
No.1460
13.67%
BSC
Had Pasaran semasa Fireverse ialah $ 4.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.03K. Bekalan edaran FIR ialah 136.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.95M.
-0.42%
+0.19%
-37.38%
-37.38%
Jejaki perubahan harga untuk Fireverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0000587
|+0.19%
|30 Hari
|$ -0.04911
|-61.35%
|60 Hari
|$ -0.05373
|-63.46%
|90 Hari
|$ -0.08645
|-73.64%
Hari ini, FIR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000587 (+0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04911 (-61.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FIR mengalami perubahan sebanyak $ -0.05373 (-63.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.08645 (-73.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fireverse (FIR)?
Semak Fireversehalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Fireverse pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Fireverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fireverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.
