Apakah itu FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

Tokenomik FIRO (FIRO)

Memahami tokenomik FIRO (FIRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FIRO Berapakah nilai FIRO (FIRO) hari ini? Harga langsung FIRO dalam USD ialah 0.673 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FIRO ke USD? $ 0.673 . Lihat Harga semasa FIRO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FIRO? Had pasaran untuk FIRO ialah $ 11.92M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FIRO? Bekalan edaran FIRO ialah 17.71M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIRO? FIRO mencapai harga ATH sebanyak 169.99099731445312 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIRO? FIRO melihat harga ATL sebanyak 0.2751010060310364 USD . Berapakah jumlah dagangan FIRO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIROialah $ 96.22K USD . Adakah FIRO akan naik lebih tinggi tahun ini? FIRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

