StaFi Logo

StaFiHargae(FIS)

1 FIS ke USD Harga Langsung:

$0.11054
$0.11054$0.11054
+0.23%1D
USD
StaFi (FIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:24:12 (UTC+8)

StaFi (FIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10645
$ 0.10645$ 0.10645
24J Rendah
$ 0.11258
$ 0.11258$ 0.11258
24J Tinggi

$ 0.10645
$ 0.10645$ 0.10645

$ 0.11258
$ 0.11258$ 0.11258

$ 4.81872197
$ 4.81872197$ 4.81872197

$ 0.0740675001411077
$ 0.0740675001411077$ 0.0740675001411077

+0.84%

+0.23%

+5.54%

+5.54%

StaFi (FIS) harga masa nyata ialah $ 0.11049. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIS didagangkan antara $ 0.10645 rendah dan $ 0.11258 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIS sepanjang masa ialah $ 4.81872197, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0740675001411077.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIS telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan +5.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StaFi (FIS) Maklumat Pasaran

No.1074

$ 13.14M
$ 13.14M$ 13.14M

$ 356.41K
$ 356.41K$ 356.41K

$ 17.08M
$ 17.08M$ 17.08M

118.91M
118.91M 118.91M

154,557,782.052
154,557,782.052 154,557,782.052

ETH

Had Pasaran semasa StaFi ialah $ 13.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 356.41K. Bekalan edaran FIS ialah 118.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 154557782.052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.08M.

StaFi (FIS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StaFi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002537+0.23%
30 Hari$ -0.01096-9.03%
60 Hari$ +0.00576+5.49%
90 Hari$ +0.01779+19.19%
Perubahan Harga StaFi Hari Ini

Hari ini, FIS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002537 (+0.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStaFi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01096 (-9.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StaFi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FIS mengalami perubahan sebanyak $ +0.00576 (+5.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StaFi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01779 (+19.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StaFi (FIS)?

Apakah itu StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StaFi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FIS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang StaFi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StaFi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StaFi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StaFi (FIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StaFi (FIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StaFi.

Tokenomik StaFi (FIS)

Cara membeli StaFi (FIS)

StaFi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StaFi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StaFi Rasmi
Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StaFi

Berapakah nilai StaFi (FIS) hari ini?
Harga langsung FIS dalam USD ialah 0.11049 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FIS ke USD?
Harga semasa FIS ke USD ialah $ 0.11049. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StaFi?
Had pasaran untuk FIS ialah $ 13.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FIS?
Bekalan edaran FIS ialah 118.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIS?
FIS mencapai harga ATH sebanyak 4.81872197 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIS?
FIS melihat harga ATL sebanyak 0.0740675001411077 USD.
Berapakah jumlah dagangan FIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FISialah $ 356.41K USD.
Adakah FIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
FIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

