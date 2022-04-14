Tokenomik StaFi (FIS)

Lihat cerapan utama tentang StaFi (FIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
StaFi (FIS) Maklumat

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

Laman Web Rasmi:
https://www.stafi.io/
Kertas putih:
https://docs.stafi.io/
Peneroka Blok:
https://stafi.subscan.io/

StaFi (FIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk StaFi (FIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.19M
Jumlah Bekalan:
$ 154.21M
Bekalan Edaran:
$ 118.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.7052
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0740675001411077
Harga Semasa:
$ 0.11091
Tokenomik StaFi (FIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik StaFi (FIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FIS, terokai FIS harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.