Apakah itu FishWar (FISHW)

FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game.

Tokenomik FishWar (FISHW)

Memahami tokenomik FishWar (FISHW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FISHW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FishWar Berapakah nilai FishWar (FISHW) hari ini? Harga langsung FISHW dalam USD ialah 0.0000783 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FISHW ke USD? $ 0.0000783 . Lihat Harga semasa FISHW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FishWar? Had pasaran untuk FISHW ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FISHW? Bekalan edaran FISHW ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FISHW? FISHW mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FISHW? FISHW melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan FISHW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FISHWialah $ 115.93K USD . Adakah FISHW akan naik lebih tinggi tahun ini? FISHW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FISHWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

