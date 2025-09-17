Apakah itu FIT (FIT)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands.

FIT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FIT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak FIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang FIT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FIT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FIT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FIT (FIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FIT (FIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FIT.

Semak FIT ramalan harga sekarang!

Tokenomik FIT (FIT)

Memahami tokenomik FIT (FIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FIT (FIT)

Mencari cara membeli FIT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FIT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FIT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

FIT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FIT Berapakah nilai FIT (FIT) hari ini? Harga langsung FIT dalam USD ialah 0.00004727 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FIT ke USD? $ 0.00004727 . Lihat Harga semasa FIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FIT? Had pasaran untuk FIT ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FIT? Bekalan edaran FIT ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIT? FIT mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIT? FIT melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan FIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FITialah $ 55.75K USD . Adakah FIT akan naik lebih tinggi tahun ini? FIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

FIT (FIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan