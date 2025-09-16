Lagi Mengenai FITFI

Step App (FITFI)

Harga Langsung:

$0.001413
$0.001413$0.001413
Step App (FITFI) Carta Harga Langsung
Step App (FITFI) Maklumat Harga (USD)

Step App (FITFI) harga masa nyata ialah $ 0.001414. Sepanjang 24 jam yang lalu, FITFI didagangkan antara $ 0.001396 rendah dan $ 0.001445 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FITFI sepanjang masa ialah $ 0.7346252898164236, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001298148359450116.

Dari segi prestasi jangka pendek, FITFI telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.55% dalam 24 jam dan +0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Step App (FITFI) Maklumat Pasaran

$ 5.78M
$ 5.78M$ 5.78M

$ 18.16K
$ 18.16K$ 18.16K

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

4.09B
4.09B 4.09B

4,600,000,000
4,600,000,000 4,600,000,000

Had Pasaran semasa Step App ialah $ 5.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.16K. Bekalan edaran FITFI ialah 4.09B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4600000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.50M.

Step App (FITFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Step App hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000796-0.55%
30 Hari$ -0.000286-16.83%
60 Hari$ -0.000289-16.98%
90 Hari$ -0.000228-13.89%
Perubahan Harga Step App Hari Ini

Hari ini, FITFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000796 (-0.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStep App

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000286 (-16.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Step App

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FITFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000289 (-16.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Step App

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000228 (-13.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Step App (FITFI)?

Semak Step Apphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Step App pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FITFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Step App di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Step App anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Step App Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Step App (FITFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Step App (FITFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Step App.

Semak Step App ramalan harga sekarang!

Tokenomik Step App (FITFI)

Memahami tokenomik Step App (FITFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FITFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Step App (FITFI)

Mencari cara membeli Step App? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Step App di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FITFI kepada Mata Wang Tempatan

Step App Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Step App, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Soalan Lain Mengenai Step App

Berapakah nilai Step App (FITFI) hari ini?
Harga langsung FITFI dalam USD ialah 0.001414 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FITFI ke USD?
Harga semasa FITFI ke USD ialah $ 0.001414. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Step App?
Had pasaran untuk FITFI ialah $ 5.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FITFI?
Bekalan edaran FITFI ialah 4.09B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FITFI?
FITFI mencapai harga ATH sebanyak 0.7346252898164236 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FITFI?
FITFI melihat harga ATL sebanyak 0.001298148359450116 USD.
Berapakah jumlah dagangan FITFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FITFIialah $ 18.16K USD.
Adakah FITFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
FITFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FITFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Step App (FITFI) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

