Lihat cerapan utama tentang Step App (FITFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Step App (FITFI) Maklumat

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Laman Web Rasmi:
https://step.app/
Peneroka Blok:
https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Step App (FITFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Step App (FITFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.80M
Jumlah Bekalan:
$ 4.60B
Bekalan Edaran:
$ 4.09B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.52M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.7339
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001298148359450116
Harga Semasa:
$ 0.001418
Tokenomik Step App (FITFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Step App (FITFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FITFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FITFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FITFI, terokai FITFI harga langsung token!

Cara Membeli FITFI

Berminat untuk menambah Step App (FITFI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli FITFI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Step App (FITFI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga FITFI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

FITFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FITFI? Halaman ramalan harga FITFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.