Apakah itu Flayer (FLAY)

FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance.

Tokenomik Flayer (FLAY)

Memahami tokenomik Flayer (FLAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Flayer (FLAY)

Mencari cara membeli Flayer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Flayer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FLAY kepada Mata Wang Tempatan

Flayer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Flayer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

