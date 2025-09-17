Lagi Mengenai FLDT

FluidTokens (FLDT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:32:41 (UTC+8)

FluidTokens (FLDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.25711
$ 0.25711$ 0.25711
24J Rendah
$ 0.26602
$ 0.26602$ 0.26602
24J Tinggi

$ 0.25711
$ 0.25711$ 0.25711

$ 0.26602
$ 0.26602$ 0.26602

$ 0.5260375866403589
$ 0.5260375866403589$ 0.5260375866403589

$ 0.05527900164573878
$ 0.05527900164573878$ 0.05527900164573878

0.00%

+0.05%

+1.58%

+1.58%

FluidTokens (FLDT) harga masa nyata ialah $ 0.26358. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLDT didagangkan antara $ 0.25711 rendah dan $ 0.26602 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLDT sepanjang masa ialah $ 0.5260375866403589, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05527900164573878.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLDT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FluidTokens (FLDT) Maklumat Pasaran

No.4306

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.32K
$ 63.32K$ 63.32K

$ 26.36M
$ 26.36M$ 26.36M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ADA

Had Pasaran semasa FluidTokens ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.32K. Bekalan edaran FLDT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.36M.

FluidTokens (FLDT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FluidTokens hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001317+0.05%
30 Hari$ +0.02135+8.81%
60 Hari$ +0.02516+10.55%
90 Hari$ +0.09395+55.38%
Perubahan Harga FluidTokens Hari Ini

Hari ini, FLDT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001317 (+0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFluidTokens

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02135 (+8.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FluidTokens

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FLDT mengalami perubahan sebanyak $ +0.02516 (+10.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FluidTokens

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.09395 (+55.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FluidTokens (FLDT)?

Semak FluidTokenshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

FluidTokens tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FluidTokens pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FLDT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FluidTokens di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FluidTokens anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FluidTokens Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FluidTokens (FLDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FluidTokens (FLDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FluidTokens.

Semak FluidTokens ramalan harga sekarang!

Tokenomik FluidTokens (FLDT)

Memahami tokenomik FluidTokens (FLDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FluidTokens (FLDT)

Mencari cara membeli FluidTokens? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FluidTokens di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FLDT kepada Mata Wang Tempatan

FluidTokens Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FluidTokens, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FluidTokens Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FluidTokens

Berapakah nilai FluidTokens (FLDT) hari ini?
Harga langsung FLDT dalam USD ialah 0.26358 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLDT ke USD?
Harga semasa FLDT ke USD ialah $ 0.26358. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FluidTokens?
Had pasaran untuk FLDT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLDT?
Bekalan edaran FLDT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLDT?
FLDT mencapai harga ATH sebanyak 0.5260375866403589 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLDT?
FLDT melihat harga ATL sebanyak 0.05527900164573878 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLDT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLDTialah $ 63.32K USD.
Adakah FLDT akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:32:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

