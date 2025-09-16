Lagi Mengenai FLIX

OmniFlix NetworkHargae(FLIX)

1 FLIX ke USD Harga Langsung:

$0.01107
$0.01107$0.01107
+5.12%1D
USD
OmniFlix Network (FLIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:52 (UTC+8)

OmniFlix Network (FLIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01029
$ 0.01029$ 0.01029
24J Rendah
$ 0.01127
$ 0.01127$ 0.01127
24J Tinggi

$ 0.01029
$ 0.01029$ 0.01029

$ 0.01127
$ 0.01127$ 0.01127

$ 0.49346043293993547
$ 0.49346043293993547$ 0.49346043293993547

$ 0.008802316467692745
$ 0.008802316467692745$ 0.008802316467692745

+2.02%

+5.12%

-6.19%

-6.19%

OmniFlix Network (FLIX) harga masa nyata ialah $ 0.01107. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIX didagangkan antara $ 0.01029 rendah dan $ 0.01127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIX sepanjang masa ialah $ 0.49346043293993547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008802316467692745.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLIX telah berubah sebanyak +2.02% sejak sejam yang lalu, +5.12% dalam 24 jam dan -6.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OmniFlix Network (FLIX) Maklumat Pasaran

No.1739

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

$ 98.63K
$ 98.63K$ 98.63K

$ 11.07M
$ 11.07M$ 11.07M

250.76M
250.76M 250.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

357,242,302
357,242,302 357,242,302

25.07%

OMNIFLIX

Had Pasaran semasa OmniFlix Network ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 98.63K. Bekalan edaran FLIX ialah 250.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 357242302. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.07M.

OmniFlix Network (FLIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OmniFlix Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005392+5.12%
30 Hari$ -0.00389-26.01%
60 Hari$ -0.00101-8.37%
90 Hari$ -0.00113-9.27%
Perubahan Harga OmniFlix Network Hari Ini

Hari ini, FLIX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005392 (+5.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOmniFlix Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00389 (-26.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OmniFlix Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FLIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00101 (-8.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OmniFlix Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00113 (-9.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OmniFlix Network (FLIX)?

Semak OmniFlix Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OmniFlix Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FLIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OmniFlix Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OmniFlix Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OmniFlix Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OmniFlix Network (FLIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OmniFlix Network (FLIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OmniFlix Network.

Semak OmniFlix Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik OmniFlix Network (FLIX)

Memahami tokenomik OmniFlix Network (FLIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OmniFlix Network (FLIX)

Mencari cara membeli OmniFlix Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OmniFlix Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

OmniFlix Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OmniFlix Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web OmniFlix Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OmniFlix Network

Berapakah nilai OmniFlix Network (FLIX) hari ini?
Harga langsung FLIX dalam USD ialah 0.01107 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLIX ke USD?
Harga semasa FLIX ke USD ialah $ 0.01107. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OmniFlix Network?
Had pasaran untuk FLIX ialah $ 2.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLIX?
Bekalan edaran FLIX ialah 250.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLIX?
FLIX mencapai harga ATH sebanyak 0.49346043293993547 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLIX?
FLIX melihat harga ATL sebanyak 0.008802316467692745 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLIXialah $ 98.63K USD.
Adakah FLIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:45:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

