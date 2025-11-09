Fleek Harga Hari Ini

Harga langsung Fleek (FLK) hari ini ialah $ 0.1524, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLK kepada USD penukaran adalah $ 0.1524 setiap FLK.

Fleek kini berada pada kedudukan #1627 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.05M, dengan bekalan edaran sebanyak 20.00M FLK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLK didagangkan antara $ 0.1471 (rendah) dan $ 0.1661 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6289933396082115, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.11349214572806128.

Dalam prestasi jangka pendek, FLK dipindahkan +0.66% dalam sejam terakhir dan -6.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.33K.

Fleek (FLK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1627 Modal Pasaran $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Kelantangan (24J) $ 94.33K$ 94.33K $ 94.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.24M$ 15.24M $ 15.24M Bekalan Peredaran 20.00M 20.00M 20.00M Bekalan Maks 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kadar Peredaran 20.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Fleek ialah $ 3.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.33K. Bekalan edaran FLK ialah 20.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.24M.