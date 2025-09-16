Apakah itu Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Tokenomik Flamingo (FLM)

Memahami tokenomik Flamingo (FLM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Flamingo Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flamingo Berapakah nilai Flamingo (FLM) hari ini? Harga langsung FLM dalam USD ialah 0.03297 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FLM ke USD? $ 0.03297 . Lihat Harga semasa FLM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Flamingo? Had pasaran untuk FLM ialah $ 18.34M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FLM? Bekalan edaran FLM ialah 556.33M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLM? FLM mencapai harga ATH sebanyak 1.24220201 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLM? FLM melihat harga ATL sebanyak 0.013609467044339166 USD . Berapakah jumlah dagangan FLM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLMialah $ 606.61K USD . Adakah FLM akan naik lebih tinggi tahun ini? FLM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

