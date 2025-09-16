Apakah itu FLOKI (FLOKI)

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FLOKI Berapakah nilai FLOKI (FLOKI) hari ini? Harga langsung FLOKI dalam USD ialah 0.00009464 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FLOKI ke USD? $ 0.00009464 . Lihat Harga semasa FLOKI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FLOKI? Had pasaran untuk FLOKI ialah $ 902.82M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FLOKI? Bekalan edaran FLOKI ialah 9.54T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLOKI? FLOKI mencapai harga ATH sebanyak 0.000346228649140735 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLOKI? FLOKI melihat harga ATL sebanyak 0.00000002 USD . Berapakah jumlah dagangan FLOKI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLOKIialah $ 622.57K USD . Adakah FLOKI akan naik lebih tinggi tahun ini? FLOKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLOKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

FLOKI (FLOKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

