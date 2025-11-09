Floki Harga Hari Ini

Harga langsung Floki (FLOKIONBNB) hari ini ialah $ 0.000924, dengan 8.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLOKIONBNB kepada USD penukaran adalah $ 0.000924 setiap FLOKIONBNB.

Floki kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FLOKIONBNB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLOKIONBNB didagangkan antara $ 0.0008828 (rendah) dan $ 0.0012055 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FLOKIONBNB dipindahkan -1.27% dalam sejam terakhir dan -57.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.12K.

Floki (FLOKIONBNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.12K$ 54.12K $ 54.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Floki ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.12K. Bekalan edaran FLOKIONBNB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.