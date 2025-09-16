Lagi Mengenai FLORK

FLORKHargae(FLORK)

1 FLORK ke USD Harga Langsung:

$0.00026
$0.00026$0.00026
-10.80%1D
USD
FLORK (FLORK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:48:12 (UTC+8)

FLORK (FLORK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002268
$ 0.0002268$ 0.0002268
24J Rendah
$ 0.0002916
$ 0.0002916$ 0.0002916
24J Tinggi

$ 0.0002268
$ 0.0002268$ 0.0002268

$ 0.0002916
$ 0.0002916$ 0.0002916

$ 0.03919585465890742
$ 0.03919585465890742$ 0.03919585465890742

$ 0.000152217438260308
$ 0.000152217438260308$ 0.000152217438260308

-1.56%

-10.80%

-20.52%

-20.52%

FLORK (FLORK) harga masa nyata ialah $ 0.00026. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLORK didagangkan antara $ 0.0002268 rendah dan $ 0.0002916 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLORK sepanjang masa ialah $ 0.03919585465890742, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000152217438260308.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLORK telah berubah sebanyak -1.56% sejak sejam yang lalu, -10.80% dalam 24 jam dan -20.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FLORK (FLORK) Maklumat Pasaran

No.2786

$ 244.07K
$ 244.07K$ 244.07K

$ 52.76K
$ 52.76K$ 52.76K

$ 244.07K
$ 244.07K$ 244.07K

938.72M
938.72M 938.72M

938,732,596
938,732,596 938,732,596

938,723,169.81
938,723,169.81 938,723,169.81

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa FLORK ialah $ 244.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.76K. Bekalan edaran FLORK ialah 938.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 938723169.81. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 244.07K.

FLORK (FLORK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FLORK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003148-10.80%
30 Hari$ -0.000426-62.10%
60 Hari$ -0.0016289-86.24%
90 Hari$ -0.0013511-83.87%
Perubahan Harga FLORK Hari Ini

Hari ini, FLORK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00003148 (-10.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFLORK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000426 (-62.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FLORK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FLORK mengalami perubahan sebanyak $ -0.0016289 (-86.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FLORK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0013511 (-83.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FLORK (FLORK)?

Semak FLORKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FLORK (FLORK)

Flork is an AI agent that farms liquidity pools.

FLORK tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FLORK pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FLORK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FLORK di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FLORK anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FLORK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FLORK (FLORK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FLORK (FLORK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FLORK.

Semak FLORK ramalan harga sekarang!

Tokenomik FLORK (FLORK)

Memahami tokenomik FLORK (FLORK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLORK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FLORK (FLORK)

Mencari cara membeli FLORK? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FLORK di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FLORK kepada Mata Wang Tempatan

1 FLORK(FLORK) ke VND
6.8419
1 FLORK(FLORK) ke AUD
A$0.0003874
1 FLORK(FLORK) ke GBP
0.0001898
1 FLORK(FLORK) ke EUR
0.0002184
1 FLORK(FLORK) ke USD
$0.00026
1 FLORK(FLORK) ke MYR
RM0.001092
1 FLORK(FLORK) ke TRY
0.0107354
1 FLORK(FLORK) ke JPY
¥0.03822
1 FLORK(FLORK) ke ARS
ARS$0.3812302
1 FLORK(FLORK) ke RUB
0.021528
1 FLORK(FLORK) ke INR
0.0228956
1 FLORK(FLORK) ke IDR
Rp4.2622944
1 FLORK(FLORK) ke KRW
0.3591146
1 FLORK(FLORK) ke PHP
0.0147992
1 FLORK(FLORK) ke EGP
￡E.0.0125138
1 FLORK(FLORK) ke BRL
R$0.001378
1 FLORK(FLORK) ke CAD
C$0.0003562
1 FLORK(FLORK) ke BDT
0.031668
1 FLORK(FLORK) ke NGN
0.3886376
1 FLORK(FLORK) ke COP
$1.015625
1 FLORK(FLORK) ke ZAR
R.0.004511
1 FLORK(FLORK) ke UAH
0.0107042
1 FLORK(FLORK) ke VES
Bs0.0416
1 FLORK(FLORK) ke CLP
$0.24674
1 FLORK(FLORK) ke PKR
Rs0.0737984
1 FLORK(FLORK) ke KZT
0.1406912
1 FLORK(FLORK) ke THB
฿0.0082446
1 FLORK(FLORK) ke TWD
NT$0.0078442
1 FLORK(FLORK) ke AED
د.إ0.0009542
1 FLORK(FLORK) ke CHF
Fr0.0002054
1 FLORK(FLORK) ke HKD
HK$0.0020228
1 FLORK(FLORK) ke AMD
֏0.099424
1 FLORK(FLORK) ke MAD
.د.م0.0023322
1 FLORK(FLORK) ke MXN
$0.0047658
1 FLORK(FLORK) ke SAR
ريال0.000975
1 FLORK(FLORK) ke PLN
0.000936
1 FLORK(FLORK) ke RON
лв0.0011128
1 FLORK(FLORK) ke SEK
kr0.002405
1 FLORK(FLORK) ke BGN
лв0.000429
1 FLORK(FLORK) ke HUF
Ft0.085865
1 FLORK(FLORK) ke CZK
0.0053586
1 FLORK(FLORK) ke KWD
د.ك0.0000793
1 FLORK(FLORK) ke ILS
0.0008684
1 FLORK(FLORK) ke AOA
Kz0.2370082
1 FLORK(FLORK) ke BHD
.د.ب0.00009776
1 FLORK(FLORK) ke BMD
$0.00026
1 FLORK(FLORK) ke DKK
kr0.0016432
1 FLORK(FLORK) ke HNL
L0.0068198
1 FLORK(FLORK) ke MUR
0.011765
1 FLORK(FLORK) ke NAD
$0.0045162
1 FLORK(FLORK) ke NOK
kr0.002548
1 FLORK(FLORK) ke NZD
$0.0004342
1 FLORK(FLORK) ke PAB
B/.0.00026
1 FLORK(FLORK) ke PGK
K0.0010868
1 FLORK(FLORK) ke QAR
ر.ق0.0009464
1 FLORK(FLORK) ke RSD
дин.0.0258128

FLORK Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FLORK, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web FLORK Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FLORK

Berapakah nilai FLORK (FLORK) hari ini?
Harga langsung FLORK dalam USD ialah 0.00026 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLORK ke USD?
Harga semasa FLORK ke USD ialah $ 0.00026. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FLORK?
Had pasaran untuk FLORK ialah $ 244.07K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLORK?
Bekalan edaran FLORK ialah 938.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLORK?
FLORK mencapai harga ATH sebanyak 0.03919585465890742 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLORK?
FLORK melihat harga ATL sebanyak 0.000152217438260308 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLORK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLORKialah $ 52.76K USD.
Adakah FLORK akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLORK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLORKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:48:12 (UTC+8)

FLORK (FLORK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FLORK-ke-USD

Jumlah

FLORK
FLORK
USD
USD

1 FLORK = 0.00025 USD

Berdagang FLORK

FLORKUSDT
$0.00026
$0.00026$0.00026
-10.65%

