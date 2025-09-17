Lagi Mengenai FLOW

FLOWHargae(FLOW)

1 FLOW ke USD Harga Langsung:

$0.4049
$0.4049
+0.27%1D
USD
FLOW (FLOW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:24:35 (UTC+8)

FLOW (FLOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3935
$ 0.3935
24J Rendah
$ 0.4054
$ 0.4054
24J Tinggi

$ 0.3935
$ 0.3935

$ 0.4054
$ 0.4054

$ 46.16255049
$ 46.16255049

$ 0.2915829371670184
$ 0.2915829371670184

+0.87%

+0.27%

+0.44%

+0.44%

FLOW (FLOW) harga masa nyata ialah $ 0.4049. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLOW didagangkan antara $ 0.3935 rendah dan $ 0.4054 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLOW sepanjang masa ialah $ 46.16255049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.2915829371670184.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLOW telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan +0.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FLOW (FLOW) Maklumat Pasaran

No.111

$ 651.22M
$ 651.22M

$ 361.37K
$ 361.37K

$ 651.22M
$ 651.22M

1.61B
1.61B

--
--

1,608,348,718.2696688
1,608,348,718.2696688

0.01%

FLOW

Had Pasaran semasa FLOW ialah $ 651.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 361.37K. Bekalan edaran FLOW ialah 1.61B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1608348718.2696688. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 651.22M.

FLOW (FLOW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FLOW hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00109+0.27%
30 Hari$ +0.0003+0.07%
60 Hari$ -0.0137-3.28%
90 Hari$ +0.0631+18.46%
Perubahan Harga FLOW Hari Ini

Hari ini, FLOW mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00109 (+0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFLOW

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0003 (+0.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FLOW

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FLOW mengalami perubahan sebanyak $ -0.0137 (-3.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FLOW

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0631 (+18.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FLOW (FLOW)?

Semak FLOWhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FLOW pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FLOW ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FLOW di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FLOW anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FLOW Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FLOW (FLOW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FLOW (FLOW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FLOW.

Semak FLOW ramalan harga sekarang!

Tokenomik FLOW (FLOW)

Memahami tokenomik FLOW (FLOW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLOW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FLOW (FLOW)

Mencari cara membeli FLOW? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FLOW di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FLOW kepada Mata Wang Tempatan

1 FLOW(FLOW) ke VND
10,654.9435
1 FLOW(FLOW) ke AUD
A$0.603301
1 FLOW(FLOW) ke GBP
0.295577
1 FLOW(FLOW) ke EUR
0.340116
1 FLOW(FLOW) ke USD
$0.4049
1 FLOW(FLOW) ke MYR
RM1.70058
1 FLOW(FLOW) ke TRY
16.710223
1 FLOW(FLOW) ke JPY
¥59.1154
1 FLOW(FLOW) ke ARS
ARS$592.822188
1 FLOW(FLOW) ke RUB
33.68768
1 FLOW(FLOW) ke INR
35.623102
1 FLOW(FLOW) ke IDR
Rp6,637.703856
1 FLOW(FLOW) ke KRW
558.482619
1 FLOW(FLOW) ke PHP
23.014516
1 FLOW(FLOW) ke EGP
￡E.19.471641
1 FLOW(FLOW) ke BRL
R$2.141921
1 FLOW(FLOW) ke CAD
C$0.554713
1 FLOW(FLOW) ke BDT
49.31682
1 FLOW(FLOW) ke NGN
605.228324
1 FLOW(FLOW) ke COP
$1,575.486145
1 FLOW(FLOW) ke ZAR
R.7.016917
1 FLOW(FLOW) ke UAH
16.669733
1 FLOW(FLOW) ke VES
Bs64.784
1 FLOW(FLOW) ke CLP
$384.2501
1 FLOW(FLOW) ke PKR
Rs114.926816
1 FLOW(FLOW) ke KZT
219.099488
1 FLOW(FLOW) ke THB
฿12.827232
1 FLOW(FLOW) ke TWD
NT$12.18749
1 FLOW(FLOW) ke AED
د.إ1.485983
1 FLOW(FLOW) ke CHF
Fr0.315822
1 FLOW(FLOW) ke HKD
HK$3.150122
1 FLOW(FLOW) ke AMD
֏154.83376
1 FLOW(FLOW) ke MAD
.د.م3.631953
1 FLOW(FLOW) ke MXN
$7.405621
1 FLOW(FLOW) ke SAR
ريال1.518375
1 FLOW(FLOW) ke PLN
1.449542
1 FLOW(FLOW) ke RON
лв1.724874
1 FLOW(FLOW) ke SEK
kr3.737227
1 FLOW(FLOW) ke BGN
лв0.668085
1 FLOW(FLOW) ke HUF
Ft132.884131
1 FLOW(FLOW) ke CZK
8.296401
1 FLOW(FLOW) ke KWD
د.ك0.1230896
1 FLOW(FLOW) ke ILS
1.348317
1 FLOW(FLOW) ke AOA
Kz369.094693
1 FLOW(FLOW) ke BHD
.د.ب0.1526473
1 FLOW(FLOW) ke BMD
$0.4049
1 FLOW(FLOW) ke DKK
kr2.546821
1 FLOW(FLOW) ke HNL
L10.620527
1 FLOW(FLOW) ke MUR
18.321725
1 FLOW(FLOW) ke NAD
$7.033113
1 FLOW(FLOW) ke NOK
kr3.951824
1 FLOW(FLOW) ke NZD
$0.676183
1 FLOW(FLOW) ke PAB
B/.0.4049
1 FLOW(FLOW) ke PGK
K1.692482
1 FLOW(FLOW) ke QAR
ر.ق1.473836
1 FLOW(FLOW) ke RSD
дин.39.983875

FLOW Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FLOW, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FLOW Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FLOW

Berapakah nilai FLOW (FLOW) hari ini?
Harga langsung FLOW dalam USD ialah 0.4049 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLOW ke USD?
Harga semasa FLOW ke USD ialah $ 0.4049. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FLOW?
Had pasaran untuk FLOW ialah $ 651.22M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLOW?
Bekalan edaran FLOW ialah 1.61B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLOW?
FLOW mencapai harga ATH sebanyak 46.16255049 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLOW?
FLOW melihat harga ATL sebanyak 0.2915829371670184 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLOW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLOWialah $ 361.37K USD.
Adakah FLOW akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLOW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLOWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
FLOW (FLOW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FLOW-ke-USD

Jumlah

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0.4049 USD

Berdagang FLOW

FLOWUSDT
$0.4049
$0.4049
+0.37%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan