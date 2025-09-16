Apakah itu Instadapp (FLUID)

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Instadapp tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Instadapp pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak FLUID ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Instadapp di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Instadapp anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Instadapp Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Instadapp (FLUID) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Instadapp (FLUID) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Instadapp.

Semak Instadapp ramalan harga sekarang!

Tokenomik Instadapp (FLUID)

Memahami tokenomik Instadapp (FLUID) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLUID dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Instadapp (FLUID)

Mencari cara membeli Instadapp? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Instadapp di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FLUID kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Instadapp Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Instadapp, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Instadapp Berapakah nilai Instadapp (FLUID) hari ini? Harga langsung FLUID dalam USD ialah 5.7382 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FLUID ke USD? $ 5.7382 . Lihat Harga semasa FLUID ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Instadapp? Had pasaran untuk FLUID ialah $ 440.43M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FLUID? Bekalan edaran FLUID ialah 76.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLUID? FLUID mencapai harga ATH sebanyak 29.357592471347616 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLUID? FLUID melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FLUID? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLUIDialah $ 8.96K USD . Adakah FLUID akan naik lebih tinggi tahun ini? FLUID mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLUIDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Instadapp (FLUID) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC