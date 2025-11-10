Flux AI Harga Hari Ini

Harga langsung Flux AI (FLUXAI) hari ini ialah $ 0.0000113, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLUXAI kepada USD penukaran adalah $ 0.0000113 setiap FLUXAI.

Flux AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FLUXAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLUXAI didagangkan antara $ 0.0000094 (rendah) dan $ 0.0000176 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FLUXAI dipindahkan -0.88% dalam sejam terakhir dan -90.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.25K.

Flux AI (FLUXAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Flux AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.25K. Bekalan edaran FLUXAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.30K.