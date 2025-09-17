Lagi Mengenai FLX

Flex Ungovernance Logo

Flex UngovernanceHargae(FLX)

1 FLX ke USD Harga Langsung:

$2.559
+0.94%1D
USD
Flex Ungovernance (FLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:33:01 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.1
24J Rendah
$ 2.563
24J Tinggi

$ 2.1
$ 2.563
$ 2,694.400487426686
$ 1.154160395878768
+0.19%

+0.94%

+34.63%

+34.63%

Flex Ungovernance (FLX) harga masa nyata ialah $ 2.55. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLX didagangkan antara $ 2.1 rendah dan $ 2.563 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLX sepanjang masa ialah $ 2,694.400487426686, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.154160395878768.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLX telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +0.94% dalam 24 jam dan +34.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Flex Ungovernance (FLX) Maklumat Pasaran

No.2570

$ 494.18K
$ 52.70K
$ 2.55M
193.80K
1,000,000
999,715
19.37%

ETH

Had Pasaran semasa Flex Ungovernance ialah $ 494.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.70K. Bekalan edaran FLX ialah 193.80K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999715. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.55M.

Flex Ungovernance (FLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Flex Ungovernance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02383+0.94%
30 Hari$ +0.211+9.02%
60 Hari$ -0.586-18.69%
90 Hari$ +0.261+11.40%
Perubahan Harga Flex Ungovernance Hari Ini

Hari ini, FLX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02383 (+0.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFlex Ungovernance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.211 (+9.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Flex Ungovernance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FLX mengalami perubahan sebanyak $ -0.586 (-18.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Flex Ungovernance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.261 (+11.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Flex Ungovernance (FLX)?

Semak Flex Ungovernancehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Flex Ungovernance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FLX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Flex Ungovernance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Flex Ungovernance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Flex Ungovernance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Flex Ungovernance (FLX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Flex Ungovernance (FLX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flex Ungovernance.

Semak Flex Ungovernance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Flex Ungovernance (FLX)

Memahami tokenomik Flex Ungovernance (FLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Flex Ungovernance (FLX)

Mencari cara membeli Flex Ungovernance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Flex Ungovernance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FLX kepada Mata Wang Tempatan

1 Flex Ungovernance(FLX) ke VND
67,103.25
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AUD
A$3.7995
1 Flex Ungovernance(FLX) ke GBP
1.8615
1 Flex Ungovernance(FLX) ke EUR
2.142
1 Flex Ungovernance(FLX) ke USD
$2.55
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MYR
RM10.71
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TRY
105.2385
1 Flex Ungovernance(FLX) ke JPY
¥372.3
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ARS
ARS$3,744.471
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RUB
212.109
1 Flex Ungovernance(FLX) ke INR
224.2215
1 Flex Ungovernance(FLX) ke IDR
Rp41,803.272
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KRW
3,517.2405
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PHP
144.7635
1 Flex Ungovernance(FLX) ke EGP
￡E.122.5785
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BRL
R$13.4895
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CAD
C$3.4935
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BDT
310.59
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NGN
3,811.638
1 Flex Ungovernance(FLX) ke COP
$9,922.1775
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ZAR
R.44.166
1 Flex Ungovernance(FLX) ke UAH
104.9835
1 Flex Ungovernance(FLX) ke VES
Bs408
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CLP
$2,419.95
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PKR
Rs723.792
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KZT
1,379.856
1 Flex Ungovernance(FLX) ke THB
฿80.7585
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TWD
NT$76.755
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AED
د.إ9.3585
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CHF
Fr1.989
1 Flex Ungovernance(FLX) ke HKD
HK$19.839
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AMD
֏975.12
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MAD
.د.م22.8735
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MXN
$46.614
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SAR
ريال9.5625
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PLN
9.129
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RON
лв10.863
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SEK
kr23.511
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BGN
лв4.2075
1 Flex Ungovernance(FLX) ke HUF
Ft836.604
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CZK
52.224
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KWD
د.ك0.7752
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ILS
8.4915
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AOA
Kz2,324.5035
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BHD
.د.ب0.96135
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BMD
$2.55
1 Flex Ungovernance(FLX) ke DKK
kr16.014
1 Flex Ungovernance(FLX) ke HNL
L66.8865
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MUR
115.3875
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NAD
$44.2935
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NOK
kr24.8625
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NZD
$4.233
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PAB
B/.2.55
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PGK
K10.659
1 Flex Ungovernance(FLX) ke QAR
ر.ق9.282
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RSD
дин.251.787

Flex Ungovernance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Flex Ungovernance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Flex Ungovernance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Flex Ungovernance

Berapakah nilai Flex Ungovernance (FLX) hari ini?
Harga langsung FLX dalam USD ialah 2.55 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLX ke USD?
Harga semasa FLX ke USD ialah $ 2.55. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Flex Ungovernance?
Had pasaran untuk FLX ialah $ 494.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLX?
Bekalan edaran FLX ialah 193.80K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLX?
FLX mencapai harga ATH sebanyak 2,694.400487426686 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLX?
FLX melihat harga ATL sebanyak 1.154160395878768 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLXialah $ 52.70K USD.
Adakah FLX akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:33:01 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

