Fly TradeHargae(FLY)

1 FLY ke USD Harga Langsung:

$0.07125
$0.07125$0.07125
+0.69%1D
USD
Fly Trade (FLY) Carta Harga Langsung
Fly Trade (FLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0707
$ 0.0707$ 0.0707
24J Rendah
$ 0.07334
$ 0.07334$ 0.07334
24J Tinggi

$ 0.0707
$ 0.0707$ 0.0707

$ 0.07334
$ 0.07334$ 0.07334

$ 0.7383235519984418
$ 0.7383235519984418$ 0.7383235519984418

$ 0.07040414318851139
$ 0.07040414318851139$ 0.07040414318851139

-2.07%

+0.69%

-0.45%

-0.45%

Fly Trade (FLY) harga masa nyata ialah $ 0.07125. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLY didagangkan antara $ 0.0707 rendah dan $ 0.07334 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLY sepanjang masa ialah $ 0.7383235519984418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07040414318851139.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLY telah berubah sebanyak -2.07% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan -0.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fly Trade (FLY) Maklumat Pasaran

No.2200

$ 955.86K
$ 955.86K$ 955.86K

$ 56.24K
$ 56.24K$ 56.24K

$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M

13.42M
13.42M 13.42M

137,500,000
137,500,000 137,500,000

99,403,175.72196366
99,403,175.72196366 99,403,175.72196366

9.75%

SONIC

Had Pasaran semasa Fly Trade ialah $ 955.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.24K. Bekalan edaran FLY ialah 13.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99403175.72196366. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.80M.

Fly Trade (FLY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fly Trade hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004883+0.69%
30 Hari$ -0.00661-8.49%
60 Hari$ -0.03844-35.05%
90 Hari$ -0.02525-26.17%
Perubahan Harga Fly Trade Hari Ini

Hari ini, FLY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004883 (+0.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFly Trade

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00661 (-8.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fly Trade

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FLY mengalami perubahan sebanyak $ -0.03844 (-35.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fly Trade

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02525 (-26.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fly Trade (FLY)?

Semak Fly Tradehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FLY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fly Trade di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fly Trade anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fly Trade Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fly Trade (FLY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fly Trade (FLY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fly Trade.

Semak Fly Trade ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fly Trade (FLY)

Memahami tokenomik Fly Trade (FLY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FLY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fly Trade (FLY)

Mencari cara membeli Fly Trade? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fly Trade di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Fly Trade Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fly Trade, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fly Trade Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fly Trade

Berapakah nilai Fly Trade (FLY) hari ini?
Harga langsung FLY dalam USD ialah 0.07125 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FLY ke USD?
Harga semasa FLY ke USD ialah $ 0.07125. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fly Trade?
Had pasaran untuk FLY ialah $ 955.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FLY?
Bekalan edaran FLY ialah 13.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FLY?
FLY mencapai harga ATH sebanyak 0.7383235519984418 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FLY?
FLY melihat harga ATL sebanyak 0.07040414318851139 USD.
Berapakah jumlah dagangan FLY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FLYialah $ 56.24K USD.
Adakah FLY akan naik lebih tinggi tahun ini?
FLY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FLYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

