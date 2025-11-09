Fellaz Harga Hari Ini

Harga langsung Fellaz (FLZ) hari ini ialah $ 0.2673, dengan 1.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLZ kepada USD penukaran adalah $ 0.2673 setiap FLZ.

Fellaz kini berada pada kedudukan #271 mengikut permodalan pasaran pada $ 126.13M, dengan bekalan edaran sebanyak 471.87M FLZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLZ didagangkan antara $ 0.26026 (rendah) dan $ 0.27019 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.031902618598005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08700985391066055.

Dalam prestasi jangka pendek, FLZ dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan +1.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 49.58K.

Fellaz (FLZ) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.271 Modal Pasaran $ 126.13M$ 126.13M $ 126.13M Kelantangan (24J) $ 49.58K$ 49.58K $ 49.58K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 534.60M$ 534.60M $ 534.60M Bekalan Peredaran 471.87M 471.87M 471.87M Bekalan Maks 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Kadar Peredaran 23.59% Rantaian Blok Awam ETH

