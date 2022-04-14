Tokenomik FNCY (FNCY)

Lihat cerapan utama tentang FNCY (FNCY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FNCY (FNCY) Maklumat

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Laman Web Rasmi:
https://fncy.world
Peneroka Blok:
https://fncyscan.fncy.world

FNCY (FNCY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FNCY (FNCY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.93M
Jumlah Bekalan:
$ 1.15B
Bekalan Edaran:
$ 1.13B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.17M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1251
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001260556901762016
Harga Semasa:
$ 0.002584
Tokenomik FNCY (FNCY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FNCY (FNCY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FNCY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FNCY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FNCY, terokai FNCY harga langsung token!

Penafian

