Lagi Mengenai FNTIO

Maklumat Harga FNTIO

Kertas putih FNTIO

Laman Web Rasmi FNTIO

Tokenomik FNTIO

Ramalan Harga FNTIO

Sejarah FNTIO

FNTIO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang FNTIO-ke-Fiat

FNTIO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

FNT Crypto Logo

FNT CryptoHargae(FNTIO)

1 FNTIO ke USD Harga Langsung:

$0.0013265
$0.0013265$0.0013265
0.00%1D
USD
FNT Crypto (FNTIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:46:36 (UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0013047
$ 0.0013047$ 0.0013047
24J Rendah
$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143
24J Tinggi

$ 0.0013047
$ 0.0013047$ 0.0013047

$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143

--
----

--
----

+1.49%

0.00%

-13.33%

-13.33%

FNT Crypto (FNTIO) harga masa nyata ialah $ 0.0013266. Sepanjang 24 jam yang lalu, FNTIO didagangkan antara $ 0.0013047 rendah dan $ 0.00143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FNTIO sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, FNTIO telah berubah sebanyak +1.49% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -13.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FNT Crypto (FNTIO) Maklumat Pasaran

--
----

$ 21.77K
$ 21.77K$ 21.77K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa FNT Crypto ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.77K. Bekalan edaran FNTIO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.

FNT Crypto (FNTIO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FNT Crypto hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0003268+32.68%
60 Hari$ +0.000632+90.98%
90 Hari$ +0.0007388+125.68%
Perubahan Harga FNT Crypto Hari Ini

Hari ini, FNTIO mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFNT Crypto

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0003268 (+32.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FNT Crypto

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FNTIO mengalami perubahan sebanyak $ +0.000632 (+90.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FNT Crypto

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0007388 (+125.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FNT Crypto (FNTIO)?

Semak FNT Cryptohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

FNT Crypto tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FNT Crypto pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FNTIO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FNT Crypto di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FNT Crypto anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FNT Crypto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FNT Crypto (FNTIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FNT Crypto (FNTIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FNT Crypto.

Semak FNT Crypto ramalan harga sekarang!

Tokenomik FNT Crypto (FNTIO)

Memahami tokenomik FNT Crypto (FNTIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FNTIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FNT Crypto (FNTIO)

Mencari cara membeli FNT Crypto? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FNT Crypto di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FNTIO kepada Mata Wang Tempatan

1 FNT Crypto(FNTIO) ke VND
34.909479
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AUD
A$0.001976634
1 FNT Crypto(FNTIO) ke GBP
0.000968418
1 FNT Crypto(FNTIO) ke EUR
0.001114344
1 FNT Crypto(FNTIO) ke USD
$0.0013266
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MYR
RM0.00557172
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TRY
0.054762048
1 FNT Crypto(FNTIO) ke JPY
¥0.1936836
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ARS
ARS$1.939462668
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RUB
0.110346588
1 FNT Crypto(FNTIO) ke INR
0.116767332
1 FNT Crypto(FNTIO) ke IDR
Rp21.747537504
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KRW
1.832313186
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PHP
0.075430476
1 FNT Crypto(FNTIO) ke EGP
￡E.0.063769662
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BRL
R$0.00703098
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CAD
C$0.001817442
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BDT
0.16157988
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NGN
1.982948616
1 FNT Crypto(FNTIO) ke COP
$5.16186693
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ZAR
R.0.023056308
1 FNT Crypto(FNTIO) ke UAH
0.054616122
1 FNT Crypto(FNTIO) ke VES
Bs0.212256
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CLP
$1.2589434
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PKR
Rs0.376542144
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KZT
0.717849792
1 FNT Crypto(FNTIO) ke THB
฿0.042093018
1 FNT Crypto(FNTIO) ke TWD
NT$0.039970458
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AED
د.إ0.004868622
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CHF
Fr0.001034748
1 FNT Crypto(FNTIO) ke HKD
HK$0.010320948
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AMD
֏0.50729184
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MAD
.د.م0.011899602
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MXN
$0.024303312
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SAR
ريال0.00497475
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PLN
0.004762494
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RON
лв0.005664582
1 FNT Crypto(FNTIO) ke SEK
kr0.012257784
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BGN
лв0.00218889
1 FNT Crypto(FNTIO) ke HUF
Ft0.436809582
1 FNT Crypto(FNTIO) ke CZK
0.027248364
1 FNT Crypto(FNTIO) ke KWD
د.ك0.000404613
1 FNT Crypto(FNTIO) ke ILS
0.004417578
1 FNT Crypto(FNTIO) ke AOA
Kz1.209288762
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BHD
.د.ب0.0005001282
1 FNT Crypto(FNTIO) ke BMD
$0.0013266
1 FNT Crypto(FNTIO) ke DKK
kr0.00835758
1 FNT Crypto(FNTIO) ke HNL
L0.034796718
1 FNT Crypto(FNTIO) ke MUR
0.06002865
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NAD
$0.023043042
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NOK
kr0.012974148
1 FNT Crypto(FNTIO) ke NZD
$0.002215422
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PAB
B/.0.0013266
1 FNT Crypto(FNTIO) ke PGK
K0.005545188
1 FNT Crypto(FNTIO) ke QAR
ر.ق0.004828824
1 FNT Crypto(FNTIO) ke RSD
дин.0.131320134

FNT Crypto Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FNT Crypto, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FNT Crypto Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FNT Crypto

Berapakah nilai FNT Crypto (FNTIO) hari ini?
Harga langsung FNTIO dalam USD ialah 0.0013266 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FNTIO ke USD?
Harga semasa FNTIO ke USD ialah $ 0.0013266. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FNT Crypto?
Had pasaran untuk FNTIO ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FNTIO?
Bekalan edaran FNTIO ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FNTIO?
FNTIO mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FNTIO?
FNTIO melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan FNTIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FNTIOialah $ 21.77K USD.
Adakah FNTIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
FNTIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FNTIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:46:36 (UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FNTIO-ke-USD

Jumlah

FNTIO
FNTIO
USD
USD

1 FNTIO = 0.0013266 USD

Berdagang FNTIO

FNTIOUSDT
$0.0013265
$0.0013265$0.0013265
+0.01%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan