Folks Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Folks Finance (FOLKS) hari ini ialah $ 6.284, dengan 2.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FOLKS kepada USD penukaran adalah $ 6.284 setiap FOLKS.

Folks Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FOLKS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FOLKS didagangkan antara $ 5.837 (rendah) dan $ 7.729 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FOLKS dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan +528.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.50M.

Folks Finance (FOLKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 314.20M$ 314.20M $ 314.20M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Jumlah Bekalan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Rantaian Blok Awam ALGO

Had Pasaran semasa Folks Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.50M. Bekalan edaran FOLKS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 314.20M.