$0.00001567
$0.00001567$0.00001567
+5.66%1D
FOMO.FUND (FOMO) Carta Harga Langsung
FOMO.FUND (FOMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001475
$ 0.00001475$ 0.00001475
24J Rendah
$ 0.00001577
$ 0.00001577$ 0.00001577
24J Tinggi

$ 0.00001475
$ 0.00001475$ 0.00001475

$ 0.00001577
$ 0.00001577$ 0.00001577

$ 0.001112507432639462
$ 0.001112507432639462$ 0.001112507432639462

$ 0.000010031977848984
$ 0.000010031977848984$ 0.000010031977848984

+0.57%

+5.66%

-2.43%

-2.43%

FOMO.FUND (FOMO) harga masa nyata ialah $ 0.00001567. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOMO didagangkan antara $ 0.00001475 rendah dan $ 0.00001577 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOMO sepanjang masa ialah $ 0.001112507432639462, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000010031977848984.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOMO telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, +5.66% dalam 24 jam dan -2.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FOMO.FUND (FOMO) Maklumat Pasaran

No.2022

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 564.97
$ 564.97$ 564.97

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

99.99B
99.99B 99.99B

99,987,000,000
99,987,000,000 99,987,000,000

SOL

Had Pasaran semasa FOMO.FUND ialah $ 1.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 564.97. Bekalan edaran FOMO ialah 99.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99987000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.

FOMO.FUND (FOMO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FOMO.FUND hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000008394+5.66%
30 Hari$ -0.00000094-5.66%
60 Hari$ -0.00000615-28.19%
90 Hari$ -0.00000496-24.05%
Perubahan Harga FOMO.FUND Hari Ini

Hari ini, FOMO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000008394 (+5.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFOMO.FUND

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000094 (-5.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FOMO.FUND

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FOMO mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000615 (-28.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FOMO.FUND

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000496 (-24.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FOMO.FUND (FOMO)?

Semak FOMO.FUNDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FOMO.FUND (FOMO)

FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games.

FOMO.FUND tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FOMO.FUND pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FOMO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FOMO.FUND di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FOMO.FUND anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FOMO.FUND Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FOMO.FUND (FOMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FOMO.FUND (FOMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FOMO.FUND.

Semak FOMO.FUND ramalan harga sekarang!

Tokenomik FOMO.FUND (FOMO)

Memahami tokenomik FOMO.FUND (FOMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FOMO.FUND (FOMO)

Mencari cara membeli FOMO.FUND? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FOMO.FUND di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FOMO kepada Mata Wang Tempatan

1 FOMO.FUND(FOMO) ke VND
0.41235605
1 FOMO.FUND(FOMO) ke AUD
A$0.0000233483
1 FOMO.FUND(FOMO) ke GBP
0.0000114391
1 FOMO.FUND(FOMO) ke EUR
0.0000131628
1 FOMO.FUND(FOMO) ke USD
$0.00001567
1 FOMO.FUND(FOMO) ke MYR
RM0.000065814
1 FOMO.FUND(FOMO) ke TRY
0.0006468576
1 FOMO.FUND(FOMO) ke JPY
¥0.00228782
1 FOMO.FUND(FOMO) ke ARS
ARS$0.0229092266
1 FOMO.FUND(FOMO) ke RUB
0.0013034306
1 FOMO.FUND(FOMO) ke INR
0.0013792734
1 FOMO.FUND(FOMO) ke IDR
Rp0.2568852048
1 FOMO.FUND(FOMO) ke KRW
0.0216435607
1 FOMO.FUND(FOMO) ke PHP
0.0008909962
1 FOMO.FUND(FOMO) ke EGP
￡E.0.0007532569
1 FOMO.FUND(FOMO) ke BRL
R$0.000083051
1 FOMO.FUND(FOMO) ke CAD
C$0.0000214679
1 FOMO.FUND(FOMO) ke BDT
0.001908606
1 FOMO.FUND(FOMO) ke NGN
0.0234228892
1 FOMO.FUND(FOMO) ke COP
$0.0609727535
1 FOMO.FUND(FOMO) ke ZAR
R.0.0002723446
1 FOMO.FUND(FOMO) ke UAH
0.0006451339
1 FOMO.FUND(FOMO) ke VES
Bs0.0025072
1 FOMO.FUND(FOMO) ke CLP
$0.01487083
1 FOMO.FUND(FOMO) ke PKR
Rs0.0044477728
1 FOMO.FUND(FOMO) ke KZT
0.0084793504
1 FOMO.FUND(FOMO) ke THB
฿0.0004972091
1 FOMO.FUND(FOMO) ke TWD
NT$0.0004721371
1 FOMO.FUND(FOMO) ke AED
د.إ0.0000575089
1 FOMO.FUND(FOMO) ke CHF
Fr0.0000122226
1 FOMO.FUND(FOMO) ke HKD
HK$0.0001219126
1 FOMO.FUND(FOMO) ke AMD
֏0.005992208
1 FOMO.FUND(FOMO) ke MAD
.د.م0.0001405599
1 FOMO.FUND(FOMO) ke MXN
$0.0002870744
1 FOMO.FUND(FOMO) ke SAR
ريال0.0000587625
1 FOMO.FUND(FOMO) ke PLN
0.0000562553
1 FOMO.FUND(FOMO) ke RON
лв0.0000669109
1 FOMO.FUND(FOMO) ke SEK
kr0.0001447908
1 FOMO.FUND(FOMO) ke BGN
лв0.0000258555
1 FOMO.FUND(FOMO) ke HUF
Ft0.0051596609
1 FOMO.FUND(FOMO) ke CZK
0.0003218618
1 FOMO.FUND(FOMO) ke KWD
د.ك0.00000477935
1 FOMO.FUND(FOMO) ke ILS
0.0000521811
1 FOMO.FUND(FOMO) ke AOA
Kz0.0142843019
1 FOMO.FUND(FOMO) ke BHD
.د.ب0.00000590759
1 FOMO.FUND(FOMO) ke BMD
$0.00001567
1 FOMO.FUND(FOMO) ke DKK
kr0.000098721
1 FOMO.FUND(FOMO) ke HNL
L0.0004110241
1 FOMO.FUND(FOMO) ke MUR
0.0007090675
1 FOMO.FUND(FOMO) ke NAD
$0.0002721879
1 FOMO.FUND(FOMO) ke NOK
kr0.0001532526
1 FOMO.FUND(FOMO) ke NZD
$0.0000261689
1 FOMO.FUND(FOMO) ke PAB
B/.0.00001567
1 FOMO.FUND(FOMO) ke PGK
K0.0000655006
1 FOMO.FUND(FOMO) ke QAR
ر.ق0.0000570388
1 FOMO.FUND(FOMO) ke RSD
дин.0.0015511733

FOMO.FUND Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FOMO.FUND, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FOMO.FUND Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FOMO.FUND

Berapakah nilai FOMO.FUND (FOMO) hari ini?
Harga langsung FOMO dalam USD ialah 0.00001567 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FOMO ke USD?
Harga semasa FOMO ke USD ialah $ 0.00001567. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FOMO.FUND?
Had pasaran untuk FOMO ialah $ 1.57M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FOMO?
Bekalan edaran FOMO ialah 99.99B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FOMO?
FOMO mencapai harga ATH sebanyak 0.001112507432639462 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FOMO?
FOMO melihat harga ATL sebanyak 0.000010031977848984 USD.
Berapakah jumlah dagangan FOMO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FOMOialah $ 564.97 USD.
Adakah FOMO akan naik lebih tinggi tahun ini?
FOMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FOMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
FOMO.FUND (FOMO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

