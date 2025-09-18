Lagi Mengenai FOREST

Maklumat Harga FOREST

Kertas putih FOREST

Laman Web Rasmi FOREST

Tokenomik FOREST

Ramalan Harga FOREST

Sejarah FOREST

FOREST Panduan Membeli

Penukar Mata Wang FOREST-ke-Fiat

FOREST Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Forest Protocol Logo

Forest ProtocolHargae(FOREST)

1 FOREST ke USD Harga Langsung:

$0.04459
$0.04459$0.04459
-1.71%1D
USD
Forest Protocol (FOREST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:26:46 (UTC+8)

Forest Protocol (FOREST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04426
$ 0.04426$ 0.04426
24J Rendah
$ 0.05145
$ 0.05145$ 0.05145
24J Tinggi

$ 0.04426
$ 0.04426$ 0.04426

$ 0.05145
$ 0.05145$ 0.05145

$ 0.05839646425842489
$ 0.05839646425842489$ 0.05839646425842489

$ 0.031002873457605877
$ 0.031002873457605877$ 0.031002873457605877

-0.85%

-1.71%

+18.65%

+18.65%

Forest Protocol (FOREST) harga masa nyata ialah $ 0.04459. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOREST didagangkan antara $ 0.04426 rendah dan $ 0.05145 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOREST sepanjang masa ialah $ 0.05839646425842489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.031002873457605877.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOREST telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -1.71% dalam 24 jam dan +18.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Forest Protocol (FOREST) Maklumat Pasaran

No.1566

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

$ 44.59M
$ 44.59M$ 44.59M

81.00M
81.00M 81.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.10%

BSC

Had Pasaran semasa Forest Protocol ialah $ 3.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.92K. Bekalan edaran FOREST ialah 81.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.59M.

Forest Protocol (FOREST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Forest Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007758-1.71%
30 Hari$ +0.03959+791.80%
60 Hari$ +0.03959+791.80%
90 Hari$ +0.03959+791.80%
Perubahan Harga Forest Protocol Hari Ini

Hari ini, FOREST mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0007758 (-1.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariForest Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.03959 (+791.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Forest Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FOREST mengalami perubahan sebanyak $ +0.03959 (+791.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Forest Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03959 (+791.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Forest Protocol (FOREST)?

Semak Forest Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Forest Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Forest Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FOREST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Forest Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Forest Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Forest Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Forest Protocol (FOREST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Forest Protocol (FOREST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forest Protocol.

Semak Forest Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Forest Protocol (FOREST)

Memahami tokenomik Forest Protocol (FOREST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOREST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Forest Protocol (FOREST)

Mencari cara membeli Forest Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Forest Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FOREST kepada Mata Wang Tempatan

1 Forest Protocol(FOREST) ke VND
1,173.38585
1 Forest Protocol(FOREST) ke AUD
A$0.066885
1 Forest Protocol(FOREST) ke GBP
0.0325507
1 Forest Protocol(FOREST) ke EUR
0.0374556
1 Forest Protocol(FOREST) ke USD
$0.04459
1 Forest Protocol(FOREST) ke MYR
RM0.1863862
1 Forest Protocol(FOREST) ke TRY
1.8406752
1 Forest Protocol(FOREST) ke JPY
¥6.51014
1 Forest Protocol(FOREST) ke ARS
ARS$65.7666828
1 Forest Protocol(FOREST) ke RUB
3.7451141
1 Forest Protocol(FOREST) ke INR
3.9141102
1 Forest Protocol(FOREST) ke IDR
Rp730.9834896
1 Forest Protocol(FOREST) ke KRW
61.4187119
1 Forest Protocol(FOREST) ke PHP
2.5318202
1 Forest Protocol(FOREST) ke EGP
￡E.2.1461167
1 Forest Protocol(FOREST) ke BRL
R$0.236327
1 Forest Protocol(FOREST) ke CAD
C$0.0610883
1 Forest Protocol(FOREST) ke BDT
5.4274948
1 Forest Protocol(FOREST) ke NGN
66.6513484
1 Forest Protocol(FOREST) ke COP
$172.8290564
1 Forest Protocol(FOREST) ke ZAR
R.0.7740824
1 Forest Protocol(FOREST) ke UAH
1.8379998
1 Forest Protocol(FOREST) ke VES
Bs7.1344
1 Forest Protocol(FOREST) ke CLP
$42.3605
1 Forest Protocol(FOREST) ke PKR
Rs12.5534227
1 Forest Protocol(FOREST) ke KZT
24.1548489
1 Forest Protocol(FOREST) ke THB
฿1.4143948
1 Forest Protocol(FOREST) ke TWD
NT$1.3381459
1 Forest Protocol(FOREST) ke AED
د.إ0.1636453
1 Forest Protocol(FOREST) ke CHF
Fr0.0347802
1 Forest Protocol(FOREST) ke HKD
HK$0.3464643
1 Forest Protocol(FOREST) ke AMD
֏17.0320423
1 Forest Protocol(FOREST) ke MAD
.د.م0.3995264
1 Forest Protocol(FOREST) ke MXN
$0.8168888
1 Forest Protocol(FOREST) ke SAR
ريال0.1672125
1 Forest Protocol(FOREST) ke PLN
0.1596322
1 Forest Protocol(FOREST) ke RON
лв0.1903993
1 Forest Protocol(FOREST) ke SEK
kr0.4129034
1 Forest Protocol(FOREST) ke BGN
лв0.0735735
1 Forest Protocol(FOREST) ke HUF
Ft14.6674346
1 Forest Protocol(FOREST) ke CZK
0.9149868
1 Forest Protocol(FOREST) ke KWD
د.ك0.01355536
1 Forest Protocol(FOREST) ke ILS
0.1489306
1 Forest Protocol(FOREST) ke AOA
Kz40.6469063
1 Forest Protocol(FOREST) ke BHD
.د.ب0.01681043
1 Forest Protocol(FOREST) ke BMD
$0.04459
1 Forest Protocol(FOREST) ke DKK
kr0.2804711
1 Forest Protocol(FOREST) ke HNL
L1.1687039
1 Forest Protocol(FOREST) ke MUR
2.0087795
1 Forest Protocol(FOREST) ke NAD
$0.7749742
1 Forest Protocol(FOREST) ke NOK
kr0.436982
1 Forest Protocol(FOREST) ke NZD
$0.0744653
1 Forest Protocol(FOREST) ke PAB
B/.0.04459
1 Forest Protocol(FOREST) ke PGK
K0.1859403
1 Forest Protocol(FOREST) ke QAR
ر.ق0.1623076
1 Forest Protocol(FOREST) ke RSD
дин.4.409951

Forest Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Forest Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Forest Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Forest Protocol

Berapakah nilai Forest Protocol (FOREST) hari ini?
Harga langsung FOREST dalam USD ialah 0.04459 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FOREST ke USD?
Harga semasa FOREST ke USD ialah $ 0.04459. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Forest Protocol?
Had pasaran untuk FOREST ialah $ 3.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FOREST?
Bekalan edaran FOREST ialah 81.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FOREST?
FOREST mencapai harga ATH sebanyak 0.05839646425842489 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FOREST?
FOREST melihat harga ATL sebanyak 0.031002873457605877 USD.
Berapakah jumlah dagangan FOREST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FORESTialah $ 53.92K USD.
Adakah FOREST akan naik lebih tinggi tahun ini?
FOREST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FORESTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:26:46 (UTC+8)

Forest Protocol (FOREST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

September 17, 2025

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

September 17, 2025

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FOREST-ke-USD

Jumlah

FOREST
FOREST
USD
USD

1 FOREST = 0.04459 USD

Berdagang FOREST

FORESTUSDT
$0.04459
$0.04459$0.04459
-1.67%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan