Apakah itu Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Selain itu, anda boleh:-

- Semak FOREST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Forest Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Forest Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Forest Protocol (FOREST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Forest Protocol (FOREST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forest Protocol.

Tokenomik Forest Protocol (FOREST)

Memahami tokenomik Forest Protocol (FOREST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOREST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Forest Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Forest Protocol Berapakah nilai Forest Protocol (FOREST) hari ini? Harga langsung FOREST dalam USD ialah 0.04459 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FOREST ke USD? $ 0.04459 . Apakah had pasaran Forest Protocol? Had pasaran untuk FOREST ialah $ 3.61M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FOREST? Bekalan edaran FOREST ialah 81.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FOREST? FOREST mencapai harga ATH sebanyak 0.05839646425842489 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FOREST? FOREST melihat harga ATL sebanyak 0.031002873457605877 USD . Berapakah jumlah dagangan FOREST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FORESTialah $ 53.92K USD .

Forest Protocol (FOREST) Kemas Kini Industri Penting

