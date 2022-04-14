Tokenomik Forest Protocol (FOREST)

Tokenomik Forest Protocol (FOREST)

Lihat cerapan utama tentang Forest Protocol (FOREST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Forest Protocol (FOREST) Maklumat

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Laman Web Rasmi:
https://forest.inc
Kertas putih:
https://docs.forest.inc/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27

Forest Protocol (FOREST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Forest Protocol (FOREST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 81.00M
$ 81.00M$ 81.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 49.98M
$ 49.98M$ 49.98M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.05808
$ 0.05808$ 0.05808
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.031002873457605877
$ 0.031002873457605877$ 0.031002873457605877
Harga Semasa:
$ 0.04998
$ 0.04998$ 0.04998

Tokenomik Forest Protocol (FOREST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Forest Protocol (FOREST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FOREST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FOREST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FOREST, terokai FOREST harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.