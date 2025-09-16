Lagi Mengenai FORM

FORMHargae(FORM)

1 FORM ke USD Harga Langsung:

FORM (FORM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:48:34 (UTC+8)

FORM (FORM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.08%

-0.86%

-31.90%

-31.90%

FORM (FORM) harga masa nyata ialah $ 2.1212. Sepanjang 24 jam yang lalu, FORM didagangkan antara $ 2.1049 rendah dan $ 2.183 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FORM sepanjang masa ialah $ 4.190275115870975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.14300383150589102.

Dari segi prestasi jangka pendek, FORM telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan -31.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FORM (FORM) Maklumat Pasaran

No.93

65.83%

0.02%

BSC

Had Pasaran semasa FORM ialah $ 810.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 816.89K. Bekalan edaran FORM ialah 381.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 572301922.0959299. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23B.

FORM (FORM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FORM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.018401-0.86%
30 Hari$ -1.6327-43.50%
60 Hari$ -1.2962-37.93%
90 Hari$ -0.3999-15.87%
Perubahan Harga FORM Hari Ini

Hari ini, FORM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.018401 (-0.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFORM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.6327 (-43.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FORM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FORM mengalami perubahan sebanyak $ -1.2962 (-37.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FORM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.3999 (-15.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FORM (FORM)?

Semak FORMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FORM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FORM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FORM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FORM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FORM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FORM (FORM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FORM (FORM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FORM.

Semak FORM ramalan harga sekarang!

Tokenomik FORM (FORM)

Memahami tokenomik FORM (FORM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FORM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FORM (FORM)

Mencari cara membeli FORM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FORM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FORM kepada Mata Wang Tempatan

FORM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FORM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web FORM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FORM

Berapakah nilai FORM (FORM) hari ini?
Harga langsung FORM dalam USD ialah 2.1212 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FORM ke USD?
Harga semasa FORM ke USD ialah $ 2.1212. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FORM?
Had pasaran untuk FORM ialah $ 810.02M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FORM?
Bekalan edaran FORM ialah 381.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FORM?
FORM mencapai harga ATH sebanyak 4.190275115870975 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FORM?
FORM melihat harga ATL sebanyak 0.14300383150589102 USD.
Berapakah jumlah dagangan FORM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FORMialah $ 816.89K USD.
Adakah FORM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FORM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FORMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:48:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

