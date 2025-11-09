FortuneHunters Harga Hari Ini

Harga langsung FortuneHunters (FORTUNE) hari ini ialah $ 0.000005007, dengan 6.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FORTUNE kepada USD penukaran adalah $ 0.000005007 setiap FORTUNE.

FortuneHunters kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FORTUNE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FORTUNE didagangkan antara $ 0.00000372 (rendah) dan $ 0.0000069 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FORTUNE dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan +35.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.38K.

FortuneHunters (FORTUNE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.07K$ 50.07K $ 50.07K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa FortuneHunters ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.38K. Bekalan edaran FORTUNE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.07K.