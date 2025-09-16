Apakah itu Forward (FORWARD)

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Forward Berapakah nilai Forward (FORWARD) hari ini? Harga langsung FORWARD dalam USD ialah 0.0002443 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FORWARD ke USD? $ 0.0002443 . Lihat Harga semasa FORWARD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Forward? Had pasaran untuk FORWARD ialah $ 1.22M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FORWARD? Bekalan edaran FORWARD ialah 5.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FORWARD? FORWARD mencapai harga ATH sebanyak 0.028728345064898762 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FORWARD? FORWARD melihat harga ATL sebanyak 0.000074242456436236 USD . Berapakah jumlah dagangan FORWARD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FORWARDialah $ 201.77K USD . Adakah FORWARD akan naik lebih tinggi tahun ini? FORWARD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FORWARDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

