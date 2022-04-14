Tokenomik Forward (FORWARD)

Tokenomik Forward (FORWARD)

Lihat cerapan utama tentang Forward (FORWARD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Forward (FORWARD) Maklumat

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Laman Web Rasmi:
https://www.forwardprotocol.io
Kertas putih:
https://whitepaper.forwardprotocol.io/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2

Forward (FORWARD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Forward (FORWARD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Bekalan Edaran:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.27M
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01835
$ 0.01835
$ 0.01835$ 0.01835
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000074242456436236
$ 0.000074242456436236$ 0.000074242456436236
Harga Semasa:
$ 0.0002534
$ 0.0002534$ 0.0002534

Tokenomik Forward (FORWARD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Forward (FORWARD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FORWARD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FORWARD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FORWARD, terokai FORWARD harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.