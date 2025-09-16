Lagi Mengenai FOX

FOX Token Logo

FOX Token Harga (FOX)

1 FOX ke USD Harga Langsung:

$0.02875
+2.13%1D
+2.13%1D
USD
FOX Token (FOX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:37:01 (UTC+8)

FOX Token (FOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
24J Rendah
$ 0.02924
$ 0.02924$ 0.02924
24J Tinggi

$ 0.028
$ 0.028$ 0.028

$ 0.02924
$ 0.02924$ 0.02924

$ 5.134914976417942
$ 5.134914976417942$ 5.134914976417942

$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835$ 0.018176800459428835

-0.66%

+2.13%

+6.61%

+6.61%

FOX Token (FOX) harga masa nyata ialah $ 0.0287. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOX didagangkan antara $ 0.028 rendah dan $ 0.02924 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOX sepanjang masa ialah $ 5.134914976417942, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018176800459428835.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOX telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +2.13% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FOX Token (FOX) Maklumat Pasaran

No.873

$ 22.16M
$ 22.16M$ 22.16M

$ 55.41K
$ 55.41K$ 55.41K

$ 28.67M
$ 28.67M$ 28.67M

772.29M
772.29M 772.29M

999,089,275
999,089,275 999,089,275

2021-07-16 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa FOX Token ialah $ 22.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.41K. Bekalan edaran FOX ialah 772.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999089275. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.67M.

FOX Token (FOX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FOX Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005996+2.13%
30 Hari$ -0.00244-7.84%
60 Hari$ -0.01479-34.01%
90 Hari$ +0.00433+17.76%
Perubahan Harga FOX Token Hari Ini

Hari ini, FOX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005996 (+2.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFOX Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00244 (-7.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FOX Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FOX mengalami perubahan sebanyak $ -0.01479 (-34.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FOX Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00433 (+17.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FOX Token (FOX)?

Semak FOX Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FOX Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FOX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FOX Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FOX Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FOX Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FOX Token (FOX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FOX Token (FOX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FOX Token.

Semak FOX Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik FOX Token (FOX)

Memahami tokenomik FOX Token (FOX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FOX Token (FOX)

Mencari cara membeli FOX Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FOX Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FOX kepada Mata Wang Tempatan

1 FOX Token(FOX) ke VND
755.2405
1 FOX Token(FOX) ke AUD
A$0.042763
1 FOX Token(FOX) ke GBP
0.020951
1 FOX Token(FOX) ke EUR
0.024108
1 FOX Token(FOX) ke USD
$0.0287
1 FOX Token(FOX) ke MYR
RM0.12054
1 FOX Token(FOX) ke TRY
1.184449
1 FOX Token(FOX) ke JPY
¥4.1902
1 FOX Token(FOX) ke ARS
ARS$41.958826
1 FOX Token(FOX) ke RUB
2.383535
1 FOX Token(FOX) ke INR
2.5256
1 FOX Token(FOX) ke IDR
Rp470.491728
1 FOX Token(FOX) ke KRW
39.640727
1 FOX Token(FOX) ke PHP
1.631021
1 FOX Token(FOX) ke EGP
￡E.1.379896
1 FOX Token(FOX) ke BRL
R$0.152397
1 FOX Token(FOX) ke CAD
C$0.039319
1 FOX Token(FOX) ke BDT
3.49566
1 FOX Token(FOX) ke NGN
42.835611
1 FOX Token(FOX) ke COP
$111.673135
1 FOX Token(FOX) ke ZAR
R.0.497945
1 FOX Token(FOX) ke UAH
1.181579
1 FOX Token(FOX) ke VES
Bs4.592
1 FOX Token(FOX) ke CLP
$27.2363
1 FOX Token(FOX) ke PKR
Rs8.146208
1 FOX Token(FOX) ke KZT
15.530144
1 FOX Token(FOX) ke THB
฿0.908355
1 FOX Token(FOX) ke TWD
NT$0.863009
1 FOX Token(FOX) ke AED
د.إ0.105329
1 FOX Token(FOX) ke CHF
Fr0.022386
1 FOX Token(FOX) ke HKD
HK$0.223286
1 FOX Token(FOX) ke AMD
֏10.97488
1 FOX Token(FOX) ke MAD
.د.م0.257439
1 FOX Token(FOX) ke MXN
$0.526358
1 FOX Token(FOX) ke SAR
ريال0.107625
1 FOX Token(FOX) ke PLN
0.103033
1 FOX Token(FOX) ke RON
лв0.122549
1 FOX Token(FOX) ke SEK
kr0.264901
1 FOX Token(FOX) ke BGN
лв0.047355
1 FOX Token(FOX) ke HUF
Ft9.440578
1 FOX Token(FOX) ke CZK
0.589211
1 FOX Token(FOX) ke KWD
د.ك0.0087535
1 FOX Token(FOX) ke ILS
0.095571
1 FOX Token(FOX) ke AOA
Kz26.162059
1 FOX Token(FOX) ke BHD
.د.ب0.0108199
1 FOX Token(FOX) ke BMD
$0.0287
1 FOX Token(FOX) ke DKK
kr0.18081
1 FOX Token(FOX) ke HNL
L0.752801
1 FOX Token(FOX) ke MUR
1.298675
1 FOX Token(FOX) ke NAD
$0.498519
1 FOX Token(FOX) ke NOK
kr0.280686
1 FOX Token(FOX) ke NZD
$0.047929
1 FOX Token(FOX) ke PAB
B/.0.0287
1 FOX Token(FOX) ke PGK
K0.119966
1 FOX Token(FOX) ke QAR
ر.ق0.104468
1 FOX Token(FOX) ke RSD
дин.2.839291

FOX Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FOX Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web FOX Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FOX Token

Berapakah nilai FOX Token (FOX) hari ini?
Harga langsung FOX dalam USD ialah 0.0287 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FOX ke USD?
Harga semasa FOX ke USD ialah $ 0.0287. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FOX Token?
Had pasaran untuk FOX ialah $ 22.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FOX?
Bekalan edaran FOX ialah 772.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FOX?
FOX mencapai harga ATH sebanyak 5.134914976417942 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FOX?
FOX melihat harga ATL sebanyak 0.018176800459428835 USD.
Berapakah jumlah dagangan FOX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FOXialah $ 55.41K USD.
Adakah FOX akan naik lebih tinggi tahun ini?
FOX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FOXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:37:01 (UTC+8)

FOX Token (FOX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FOX-ke-USD

Jumlah

FOX
FOX
USD
USD

1 FOX = 0.0287 USD

Berdagang FOX

FOXUSDT
$0.02875
$0.02875$0.02875
+2.16%

