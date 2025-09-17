Lagi Mengenai FOXSY

Foxsy AI Logo

Foxsy AIHargae(FOXSY)

1 FOXSY ke USD Harga Langsung:

$0.005138
$0.005138$0.005138
-0.27%1D
USD
Foxsy AI (FOXSY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:33:10 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) Maklumat Harga (USD)

$ 0.005064
$ 0.005064
$ 0.005064$ 0.005064
24J Rendah
$ 0.005228
$ 0.005228$ 0.005228
24J Tinggi

$ 0.005064
$ 0.005064$ 0.005064

$ 0.005228
$ 0.005228$ 0.005228

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.004244467105456732
$ 0.004244467105456732$ 0.004244467105456732

-0.91%

-0.27%

-0.51%

-0.51%

Foxsy AI (FOXSY) harga masa nyata ialah $ 0.005138. Sepanjang 24 jam yang lalu, FOXSY didagangkan antara $ 0.005064 rendah dan $ 0.005228 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FOXSY sepanjang masa ialah $ 0.12274402857611348, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004244467105456732.

Dari segi prestasi jangka pendek, FOXSY telah berubah sebanyak -0.91% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Foxsy AI (FOXSY) Maklumat Pasaran

No.1637

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

$ 67.76K
$ 67.76K$ 67.76K

$ 10.16M
$ 10.16M$ 10.16M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Had Pasaran semasa Foxsy AI ialah $ 3.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.76K. Bekalan edaran FOXSY ialah 661.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1976015648. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.16M.

Foxsy AI (FOXSY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Foxsy AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001391-0.27%
30 Hari$ -0.002434-32.15%
60 Hari$ -0.004492-46.65%
90 Hari$ -0.007922-60.66%
Perubahan Harga Foxsy AI Hari Ini

Hari ini, FOXSY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001391 (-0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFoxsy AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002434 (-32.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Foxsy AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FOXSY mengalami perubahan sebanyak $ -0.004492 (-46.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Foxsy AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007922 (-60.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Foxsy AI (FOXSY)?

Apakah itu Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Foxsy AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FOXSY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Foxsy AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Foxsy AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Foxsy AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Foxsy AI (FOXSY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Foxsy AI (FOXSY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Foxsy AI.

Tokenomik Foxsy AI (FOXSY)

Memahami tokenomik Foxsy AI (FOXSY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FOXSY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Foxsy AI (FOXSY)

Mencari cara membeli Foxsy AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Foxsy AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FOXSY kepada Mata Wang Tempatan

1 Foxsy AI(FOXSY) ke VND
135.20647
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AUD
A$0.00765562
1 Foxsy AI(FOXSY) ke GBP
0.00375074
1 Foxsy AI(FOXSY) ke EUR
0.00431592
1 Foxsy AI(FOXSY) ke USD
$0.005138
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MYR
RM0.0215796
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TRY
0.21204526
1 Foxsy AI(FOXSY) ke JPY
¥0.750148
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ARS
ARS$7.54474196
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RUB
0.42737884
1 Foxsy AI(FOXSY) ke INR
0.45178434
1 Foxsy AI(FOXSY) ke IDR
Rp84.22949472
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KRW
7.08689478
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PHP
0.29168426
1 Foxsy AI(FOXSY) ke EGP
￡E.0.24698366
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BRL
R$0.02718002
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CAD
C$0.00703906
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BDT
0.6258084
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NGN
7.68007688
1 Foxsy AI(FOXSY) ke COP
$19.9922149
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ZAR
R.0.08899016
1 Foxsy AI(FOXSY) ke UAH
0.21153146
1 Foxsy AI(FOXSY) ke VES
Bs0.82208
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CLP
$4.875962
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PKR
Rs1.45836992
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KZT
2.78027456
1 Foxsy AI(FOXSY) ke THB
฿0.16272046
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TWD
NT$0.1546538
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AED
د.إ0.01885646
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CHF
Fr0.00400764
1 Foxsy AI(FOXSY) ke HKD
HK$0.03997364
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AMD
֏1.9647712
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MAD
.د.م0.04608786
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MXN
$0.09392264
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SAR
ريال0.0192675
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PLN
0.01839404
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RON
лв0.02188788
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SEK
kr0.04737236
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BGN
лв0.0084777
1 Foxsy AI(FOXSY) ke HUF
Ft1.68567504
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CZK
0.10522624
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KWD
د.ك0.001561952
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ILS
0.01710954
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AOA
Kz4.68364666
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BHD
.د.ب0.001937026
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BMD
$0.005138
1 Foxsy AI(FOXSY) ke DKK
kr0.03226664
1 Foxsy AI(FOXSY) ke HNL
L0.13476974
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MUR
0.2324945
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NAD
$0.08924706
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NOK
kr0.0500955
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NZD
$0.00852908
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PAB
B/.0.005138
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PGK
K0.02147684
1 Foxsy AI(FOXSY) ke QAR
ر.ق0.01870232
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RSD
дин.0.50732612

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

