Fractiq Harga Hari Ini

Harga langsung Fractiq (FRACTIQ) hari ini ialah $ 0.00000509, dengan 75.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FRACTIQ kepada USD penukaran adalah $ 0.00000509 setiap FRACTIQ.

Fractiq kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- FRACTIQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FRACTIQ didagangkan antara $ 0.000003 (rendah) dan $ 0.00002144 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, FRACTIQ dipindahkan -4.86% dalam sejam terakhir dan -79.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 84.95K.

Fractiq (FRACTIQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 84.95K$ 84.95K $ 84.95K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.89K$ 106.89K $ 106.89K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Fractiq ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 84.95K. Bekalan edaran FRACTIQ ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.89K.