$0.03716
Fragmetric (FRAG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:27:05 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03701
24J Rendah
$ 0.03948
24J Tinggi

$ 0.03701
$ 0.03948
--
--
+0.21%

-0.69%

-7.48%

-7.48%

Fragmetric (FRAG) harga masa nyata ialah $ 0.03713. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRAG didagangkan antara $ 0.03701 rendah dan $ 0.03948 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRAG sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRAG telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.69% dalam 24 jam dan -7.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fragmetric (FRAG) Maklumat Pasaran

--
----

$ 114.27K
$ 37.13M
--
1,000,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Fragmetric ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 114.27K. Bekalan edaran FRAG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.13M.

Fragmetric (FRAG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fragmetric hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002582-0.69%
30 Hari$ -0.00621-14.33%
60 Hari$ -0.01196-24.37%
90 Hari$ +0.01713+85.65%
Perubahan Harga Fragmetric Hari Ini

Hari ini, FRAG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002582 (-0.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFragmetric

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00621 (-14.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fragmetric

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FRAG mengalami perubahan sebanyak $ -0.01196 (-24.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fragmetric

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01713 (+85.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fragmetric (FRAG)?

Semak Fragmetrichalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fragmetric pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FRAG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fragmetric di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fragmetric anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fragmetric Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fragmetric (FRAG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fragmetric (FRAG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fragmetric.

Semak Fragmetric ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fragmetric (FRAG)

Memahami tokenomik Fragmetric (FRAG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRAG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fragmetric (FRAG)

Mencari cara membeli Fragmetric? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fragmetric di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FRAG kepada Mata Wang Tempatan

1 Fragmetric(FRAG) ke VND
977.07595
1 Fragmetric(FRAG) ke AUD
A$0.055695
1 Fragmetric(FRAG) ke GBP
0.0271049
1 Fragmetric(FRAG) ke EUR
0.0311892
1 Fragmetric(FRAG) ke USD
$0.03713
1 Fragmetric(FRAG) ke MYR
RM0.1552034
1 Fragmetric(FRAG) ke TRY
1.5327264
1 Fragmetric(FRAG) ke JPY
¥5.42098
1 Fragmetric(FRAG) ke ARS
ARS$54.7637796
1 Fragmetric(FRAG) ke RUB
3.1185487
1 Fragmetric(FRAG) ke INR
3.2592714
1 Fragmetric(FRAG) ke IDR
Rp608.6884272
1 Fragmetric(FRAG) ke KRW
51.1432333
1 Fragmetric(FRAG) ke PHP
2.1082414
1 Fragmetric(FRAG) ke EGP
￡E.1.7870669
1 Fragmetric(FRAG) ke BRL
R$0.196789
1 Fragmetric(FRAG) ke CAD
C$0.0508681
1 Fragmetric(FRAG) ke BDT
4.5194636
1 Fragmetric(FRAG) ke NGN
55.5004388
1 Fragmetric(FRAG) ke COP
$143.9143948
1 Fragmetric(FRAG) ke ZAR
R.0.6445768
1 Fragmetric(FRAG) ke UAH
1.5304986
1 Fragmetric(FRAG) ke VES
Bs5.9408
1 Fragmetric(FRAG) ke CLP
$35.2735
1 Fragmetric(FRAG) ke PKR
Rs10.4532089
1 Fragmetric(FRAG) ke KZT
20.1136923
1 Fragmetric(FRAG) ke THB
฿1.1777636
1 Fragmetric(FRAG) ke TWD
NT$1.1142713
1 Fragmetric(FRAG) ke AED
د.إ0.1362671
1 Fragmetric(FRAG) ke CHF
Fr0.0289614
1 Fragmetric(FRAG) ke HKD
HK$0.2885001
1 Fragmetric(FRAG) ke AMD
֏14.1825461
1 Fragmetric(FRAG) ke MAD
.د.م0.3326848
1 Fragmetric(FRAG) ke MXN
$0.6802216
1 Fragmetric(FRAG) ke SAR
ريال0.1392375
1 Fragmetric(FRAG) ke PLN
0.1329254
1 Fragmetric(FRAG) ke RON
лв0.1585451
1 Fragmetric(FRAG) ke SEK
kr0.3438238
1 Fragmetric(FRAG) ke BGN
лв0.0612645
1 Fragmetric(FRAG) ke HUF
Ft12.2135422
1 Fragmetric(FRAG) ke CZK
0.7619076
1 Fragmetric(FRAG) ke KWD
د.ك0.01128752
1 Fragmetric(FRAG) ke ILS
0.1240142
1 Fragmetric(FRAG) ke AOA
Kz33.8465941
1 Fragmetric(FRAG) ke BHD
.د.ب0.01399801
1 Fragmetric(FRAG) ke BMD
$0.03713
1 Fragmetric(FRAG) ke DKK
kr0.2335477
1 Fragmetric(FRAG) ke HNL
L0.9731773
1 Fragmetric(FRAG) ke MUR
1.6727065
1 Fragmetric(FRAG) ke NAD
$0.6453194
1 Fragmetric(FRAG) ke NOK
kr0.363874
1 Fragmetric(FRAG) ke NZD
$0.0620071
1 Fragmetric(FRAG) ke PAB
B/.0.03713
1 Fragmetric(FRAG) ke PGK
K0.1548321
1 Fragmetric(FRAG) ke QAR
ر.ق0.1351532
1 Fragmetric(FRAG) ke RSD
дин.3.672157

Fragmetric Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fragmetric, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fragmetric Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fragmetric

Berapakah nilai Fragmetric (FRAG) hari ini?
Harga langsung FRAG dalam USD ialah 0.03713 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FRAG ke USD?
Harga semasa FRAG ke USD ialah $ 0.03713. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fragmetric?
Had pasaran untuk FRAG ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FRAG?
Bekalan edaran FRAG ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRAG?
FRAG mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRAG?
FRAG melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan FRAG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRAGialah $ 114.27K USD.
Adakah FRAG akan naik lebih tinggi tahun ini?
FRAG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRAGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:27:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

