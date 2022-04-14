Tokenomik FreeBnk (FRBK)

Lihat cerapan utama tentang FreeBnk (FRBK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
FreeBnk (FRBK) Maklumat

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

Laman Web Rasmi:
https://www.freebnk.io/
Kertas putih:
https://freebnk.gitbook.io/docs
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0

FreeBnk (FRBK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk FreeBnk (FRBK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 242.25M
$ 242.25M$ 242.25M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 214.45K
$ 214.45K
$ 214.45K$ 214.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000084279869447438
$ 0.000084279869447438$ 0.000084279869447438
Harga Semasa:
$ 0.0004289
$ 0.0004289$ 0.0004289

Tokenomik FreeBnk (FRBK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik FreeBnk (FRBK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FRBK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FRBK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FRBK, terokai FRBK harga langsung token!

FreeBnk (FRBK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga FRBK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

FRBK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FRBK? Halaman ramalan harga FRBK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.