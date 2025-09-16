Apakah itu Force (FRC)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

Force tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Force pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak FRC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Force di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Force anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Force Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Force (FRC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Force (FRC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Force.

Semak Force ramalan harga sekarang!

Tokenomik Force (FRC)

Memahami tokenomik Force (FRC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Force (FRC)

Mencari cara membeli Force? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Force di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FRC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Force Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Force, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Force Berapakah nilai Force (FRC) hari ini? Harga langsung FRC dalam USD ialah 0.0001914 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FRC ke USD? $ 0.0001914 . Lihat Harga semasa FRC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Force? Had pasaran untuk FRC ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FRC? Bekalan edaran FRC ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRC? FRC mencapai harga ATH sebanyak 0.2187811480677648 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRC? FRC melihat harga ATL sebanyak 0.000662078137006811 USD . Berapakah jumlah dagangan FRC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRCialah $ 48.78K USD . Adakah FRC akan naik lebih tinggi tahun ini? FRC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Force (FRC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)