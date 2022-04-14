Tokenomik Force (FRC)

Lihat cerapan utama tentang Force (FRC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Force (FRC) Maklumat

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

Laman Web Rasmi:
https://thesnkrz.com
Kertas putih:
https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0

Force (FRC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Force (FRC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 633.33K
$ 633.33K$ 633.33K
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 187.70K
$ 187.70K$ 187.70K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.346
$ 0.346$ 0.346
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000662078137006811
$ 0.000662078137006811$ 0.000662078137006811
Harga Semasa:
$ 0.0001877
$ 0.0001877$ 0.0001877

Tokenomik Force (FRC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Force (FRC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FRC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FRC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FRC, terokai FRC harga langsung token!

Cara Membeli FRC

Berminat untuk menambah Force (FRC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli FRC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Force (FRC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga FRC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

FRC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FRC? Halaman ramalan harga FRC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.