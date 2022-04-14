Tokenomik Fred (FRED)
Fred (FRED) Maklumat
FRED is a meme coin on the Solana chain.
Fred (FRED) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Fred (FRED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Fred (FRED)
Terokai lebih mendalam tentang cara token FRED dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Overview
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a meme token that gained rapid traction on the Solana network, recording nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million, with a market cap of $8.2 million at its peak. Like many meme tokens, FRED’s token economics are designed to capitalize on speculative interest, community engagement, and viral narratives rather than long-term utility or complex incentive structures.
Issuance Mechanism
- Type: Meme token, likely with a fixed or pre-minted supply.
- Distribution: The token was distributed rapidly, with high transaction and trading volume shortly after launch. There is no evidence of a complex vesting or emission schedule; tokens appear to have been made available to the public immediately, typical of meme coin launches.
- Bridging: FRED tokens can be swapped 1:1 across different networks, supporting interoperability and liquidity.
Allocation Mechanism
- No Public Allocation Table: There is no detailed, public breakdown of allocations to team, investors, or ecosystem funds. The available data suggests that the token was distributed in a manner similar to other meme coins—primarily through open market trading and possibly airdrops or liquidity mining.
- Community-Driven: The token’s rapid adoption and trading activity indicate a strong community focus, with most tokens likely circulating among retail traders and speculators.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation: The primary use case is speculative trading. FRED, like other meme tokens, is driven by community hype, pop culture references, and viral marketing.
- Staking: FRED can be staked in pools (e.g., on Solbank) to earn rewards in other tokens (such as SB). The staking pool for FRED offers a weekly ROI of 1.48%, with a 2% fee for deposits and withdrawals.
- No Intrinsic Utility: There is no evidence of FRED being used for governance, payments, or as a medium of exchange beyond speculative trading and staking rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: When staking FRED in pools, tokens are locked for the duration of the staking period. The specifics of minimum or maximum lock durations are not detailed, but users must pay a 2% fee to enter or exit the pool.
- No Protocol-Level Locking: There is no indication of protocol-enforced vesting or long-term lockups for team or investor allocations, which is typical for meme tokens.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens are generally liquid and tradable immediately after launch. There is no structured unlocking schedule for team, investors, or ecosystem allocations.
- Staking Unlock: Staked tokens can be withdrawn at any time, subject to the pool’s withdrawal fee.
Tokenomics Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed/pre-minted supply, rapid open-market distribution
|Allocation
|No public breakdown; likely community-driven, open trading
|Usage
|Speculation, staking for rewards, no intrinsic protocol utility
|Incentives
|Staking pool offers 1.48% weekly ROI, 2% in/out fee
|Locking
|Staking lock (duration not specified), 2% withdrawal fee
|Unlocking
|Immediate for most tokens; staked tokens unlock on withdrawal
Analysis and Implications
- Speculative Nature: FRED’s tokenomics are emblematic of meme coins—minimal structure, high liquidity, and a focus on viral growth rather than sustainable utility.
- Community-Driven Value: The token’s value is almost entirely derived from community engagement and speculative trading, making it highly volatile and sensitive to market sentiment.
- Lack of Long-Term Incentives: The absence of vesting, structured allocation, or protocol-level utility means FRED is unlikely to sustain long-term value unless it continues to capture the community’s imagination.
- Staking as a Minor Incentive: The staking pool provides a modest incentive for holders to lock up tokens temporarily, but the low TVL and small pool size suggest limited impact on overall supply dynamics.
Limitations
- No Detailed Allocation or Vesting Data: There is no evidence of a formal allocation or vesting schedule for team, investors, or ecosystem funds.
- No Protocol Utility: FRED does not appear to have any use beyond speculation and staking rewards.
Conclusion
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a classic example of a meme token with simple, community-driven tokenomics. Its primary mechanisms are immediate liquidity, open trading, and basic staking incentives. There is no evidence of complex issuance, allocation, or locking mechanisms, and its value is driven by speculative interest and viral narratives rather than intrinsic utility or long-term economic design.
Note: Due to the nature of meme tokens and the lack of formal documentation, the above analysis is based on available transaction data, staking pool information, and general patterns observed in similar projects. For the most up-to-date and detailed information, always refer to the official project channels and token explorers.
Tokenomik Fred (FRED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Fred (FRED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FRED yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FRED yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FRED, terokai FRED harga langsung token!
Cara Membeli FRED
Berminat untuk menambah Fred (FRED) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli FRED, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Fred (FRED) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga FRED membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
FRED Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FRED? Halaman ramalan harga FRED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Beli Fred (FRED)
Jumlah
1 FRED = 0.003021 USD