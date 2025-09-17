Lagi Mengenai FREEDOM

FREEdom Coin Logo

FREEdom CoinHargae(FREEDOM)

1 FREEDOM ke USD Harga Langsung:

$0.00000003968
+0.45%1D
USD
FREEdom Coin (FREEDOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:25:21 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000342
24J Rendah
$ 0.00000003971
24J Tinggi

$ 0.0000000342
$ 0.00000003971
$ 0.0000360025722868
$ 0.000000030961028413
+0.25%

+0.45%

+2.34%

+2.34%

FREEdom Coin (FREEDOM) harga masa nyata ialah $ 0.00000003968. Sepanjang 24 jam yang lalu, FREEDOM didagangkan antara $ 0.0000000342 rendah dan $ 0.00000003971 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FREEDOM sepanjang masa ialah $ 0.0000360025722868, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000030961028413.

Dari segi prestasi jangka pendek, FREEDOM telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan +2.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FREEdom Coin (FREEDOM) Maklumat Pasaran

No.2599

$ 394.38K
$ 210.62K
$ 396.80K
9.94T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
99.39%

SOL

Had Pasaran semasa FREEdom Coin ialah $ 394.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 210.62K. Bekalan edaran FREEDOM ialah 9.94T, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 396.80K.

FREEdom Coin (FREEDOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FREEdom Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000001778+0.45%
30 Hari$ -0.00000000528-11.75%
60 Hari$ -0.00000002623-39.80%
90 Hari$ -0.00000000046-1.15%
Perubahan Harga FREEdom Coin Hari Ini

Hari ini, FREEDOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000001778 (+0.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFREEdom Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000000528 (-11.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FREEdom Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FREEDOM mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000002623 (-39.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FREEdom Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000000046 (-1.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FREEdom Coin (FREEDOM)?

Semak FREEdom Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FREEdom Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FREEDOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FREEdom Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FREEdom Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FREEdom Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FREEdom Coin (FREEDOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FREEdom Coin (FREEDOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FREEdom Coin.

Semak FREEdom Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik FREEdom Coin (FREEDOM)

Memahami tokenomik FREEdom Coin (FREEDOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FREEDOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FREEdom Coin (FREEDOM)

Mencari cara membeli FREEdom Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FREEdom Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FREEDOM kepada Mata Wang Tempatan

1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke VND
0.0010441792
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AUD
A$0.0000000591232
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke GBP
0.0000000289664
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke EUR
0.0000000333312
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke USD
$0.00000003968
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MYR
RM0.000000166656
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TRY
0.0000016375936
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke JPY
¥0.00000579328
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ARS
ARS$0.0000580962816
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RUB
0.000003301376
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke INR
0.0000034910464
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke IDR
Rp0.0006504916992
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KRW
0.0000547310208
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PHP
0.0000022554112
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke EGP
￡E.0.0000019082112
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BRL
R$0.0000002099072
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CAD
C$0.0000000543616
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BDT
0.000004833024
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NGN
0.0000593120768
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke COP
$0.000154396864
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ZAR
R.0.0000006876544
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke UAH
0.0000016336256
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke VES
Bs0.0000063488
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CLP
$0.00003765632
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PKR
Rs0.0000112627712
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KZT
0.0000214716416
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke THB
฿0.0000012570624
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke TWD
NT$0.000001194368
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AED
د.إ0.0000001456256
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CHF
Fr0.0000000309504
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke HKD
HK$0.0000003087104
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AMD
֏0.000015173632
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MAD
.د.م0.0000003559296
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MXN
$0.0000007257472
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SAR
ريال0.0000001488
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PLN
0.0000001420544
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RON
лв0.0000001690368
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke SEK
kr0.0000003662464
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BGN
лв0.000000065472
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke HUF
Ft0.0000130225792
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke CZK
0.0000008130432
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke KWD
د.ك0.00000001206272
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke ILS
0.0000001321344
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke AOA
Kz0.0000361710976
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BHD
.د.ب0.00000001495936
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke BMD
$0.00000003968
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke DKK
kr0.0000002495872
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke HNL
L0.0000010408064
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke MUR
0.00000179552
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NAD
$0.0000006892416
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NOK
kr0.0000003872768
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke NZD
$0.0000000662656
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PAB
B/.0.00000003968
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke PGK
K0.0000001658624
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke QAR
ر.ق0.0000001444352
1 FREEdom Coin(FREEDOM) ke RSD
дин.0.0000039184

FREEdom Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FREEdom Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web FREEdom Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FREEdom Coin

Berapakah nilai FREEdom Coin (FREEDOM) hari ini?
Harga langsung FREEDOM dalam USD ialah 0.00000003968 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FREEDOM ke USD?
Harga semasa FREEDOM ke USD ialah $ 0.00000003968. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FREEdom Coin?
Had pasaran untuk FREEDOM ialah $ 394.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FREEDOM?
Bekalan edaran FREEDOM ialah 9.94T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FREEDOM?
FREEDOM mencapai harga ATH sebanyak 0.0000360025722868 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FREEDOM?
FREEDOM melihat harga ATL sebanyak 0.000000030961028413 USD.
Berapakah jumlah dagangan FREEDOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FREEDOMialah $ 210.62K USD.
Adakah FREEDOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FREEDOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FREEDOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
FREEdom Coin (FREEDOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda.

