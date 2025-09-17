Apakah itu FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FREEdom Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak FREEDOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang FREEdom Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FREEdom Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FREEdom Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FREEdom Coin (FREEDOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FREEdom Coin (FREEDOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FREEdom Coin.

Semak FREEdom Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik FREEdom Coin (FREEDOM)

Memahami tokenomik FREEdom Coin (FREEDOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FREEDOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FREEdom Coin (FREEDOM)

Mencari cara membeli FREEdom Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FREEdom Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FREEdom Coin Berapakah nilai FREEdom Coin (FREEDOM) hari ini? Harga langsung FREEDOM dalam USD ialah 0.00000003968 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FREEDOM ke USD? $ 0.00000003968 . Lihat Harga semasa FREEDOM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran FREEdom Coin? Had pasaran untuk FREEDOM ialah $ 394.38K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FREEDOM? Bekalan edaran FREEDOM ialah 9.94T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FREEDOM? FREEDOM mencapai harga ATH sebanyak 0.0000360025722868 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FREEDOM? FREEDOM melihat harga ATL sebanyak 0.000000030961028413 USD . Berapakah jumlah dagangan FREEDOM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FREEDOMialah $ 210.62K USD . Adakah FREEDOM akan naik lebih tinggi tahun ini? FREEDOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FREEDOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

FREEdom Coin (FREEDOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

