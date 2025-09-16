Lagi Mengenai FROC

Based Froc Logo

Based FrocHargae(FROC)

1 FROC ke USD Harga Langsung:

$0.00000746
$0.00000746$0.00000746
+0.06%1D
USD
Based Froc (FROC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:48:55 (UTC+8)

Based Froc (FROC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000006218
$ 0.000006218$ 0.000006218
24J Rendah
$ 0.000007677
$ 0.000007677$ 0.000007677
24J Tinggi

$ 0.000006218
$ 0.000006218$ 0.000006218

$ 0.000007677
$ 0.000007677$ 0.000007677

$ 0.000329366881092608
$ 0.000329366881092608$ 0.000329366881092608

$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423

-0.18%

+0.06%

+3.05%

+3.05%

Based Froc (FROC) harga masa nyata ialah $ 0.000007463. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROC didagangkan antara $ 0.000006218 rendah dan $ 0.000007677 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROC sepanjang masa ialah $ 0.000329366881092608, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000006189755696423.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROC telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +3.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Based Froc (FROC) Maklumat Pasaran

No.3942

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.83K
$ 53.83K$ 53.83K

$ 746.30K
$ 746.30K$ 746.30K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

BASE

Had Pasaran semasa Based Froc ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.83K. Bekalan edaran FROC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 746.30K.

Based Froc (FROC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Based Froc hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000447+0.06%
30 Hari$ -0.000005553-42.67%
60 Hari$ -0.000009902-57.03%
90 Hari$ -0.000008781-54.06%
Perubahan Harga Based Froc Hari Ini

Hari ini, FROC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000447 (+0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBased Froc

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000005553 (-42.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Based Froc

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FROC mengalami perubahan sebanyak $ -0.000009902 (-57.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Based Froc

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000008781 (-54.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Based Froc (FROC)?

Semak Based Frochalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Based Froc pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FROC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Based Froc di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Based Froc anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Based Froc Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Based Froc (FROC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Based Froc (FROC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Froc.

Semak Based Froc ramalan harga sekarang!

Tokenomik Based Froc (FROC)

Memahami tokenomik Based Froc (FROC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FROC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Based Froc (FROC)

Mencari cara membeli Based Froc? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Based Froc di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FROC kepada Mata Wang Tempatan

1 Based Froc(FROC) ke VND
0.196388845
1 Based Froc(FROC) ke AUD
A$0.00001111987
1 Based Froc(FROC) ke GBP
0.00000544799
1 Based Froc(FROC) ke EUR
0.00000626892
1 Based Froc(FROC) ke USD
$0.000007463
1 Based Froc(FROC) ke MYR
RM0.0000313446
1 Based Froc(FROC) ke TRY
0.00030814727
1 Based Froc(FROC) ke JPY
¥0.001097061
1 Based Froc(FROC) ke ARS
ARS$0.01094277301
1 Based Froc(FROC) ke RUB
0.0006179364
1 Based Froc(FROC) ke INR
0.00065719178
1 Based Froc(FROC) ke IDR
Rp0.12234424272
1 Based Froc(FROC) ke KRW
0.01030797023
1 Based Froc(FROC) ke PHP
0.00042479396
1 Based Froc(FROC) ke EGP
￡E.0.00035919419
1 Based Froc(FROC) ke BRL
R$0.0000395539
1 Based Froc(FROC) ke CAD
C$0.00001022431
1 Based Froc(FROC) ke BDT
0.0009089934
1 Based Froc(FROC) ke NGN
0.01115539388
1 Based Froc(FROC) ke COP
$0.02915234375
1 Based Froc(FROC) ke ZAR
R.0.00012948305
1 Based Froc(FROC) ke UAH
0.00030725171
1 Based Froc(FROC) ke VES
Bs0.00119408
1 Based Froc(FROC) ke CLP
$0.007082387
1 Based Froc(FROC) ke PKR
Rs0.00211829792
1 Based Froc(FROC) ke KZT
0.00403837856
1 Based Froc(FROC) ke THB
฿0.00023665173
1 Based Froc(FROC) ke TWD
NT$0.00022515871
1 Based Froc(FROC) ke AED
د.إ0.00002738921
1 Based Froc(FROC) ke CHF
Fr0.00000589577
1 Based Froc(FROC) ke HKD
HK$0.00005806214
1 Based Froc(FROC) ke AMD
֏0.0028538512
1 Based Froc(FROC) ke MAD
.د.م0.00006694311
1 Based Froc(FROC) ke MXN
$0.00013679679
1 Based Froc(FROC) ke SAR
ريال0.00002798625
1 Based Froc(FROC) ke PLN
0.0000268668
1 Based Froc(FROC) ke RON
лв0.00003194164
1 Based Froc(FROC) ke SEK
kr0.00006903275
1 Based Froc(FROC) ke BGN
лв0.00001231395
1 Based Froc(FROC) ke HUF
Ft0.00246465575
1 Based Froc(FROC) ke CZK
0.00015381243
1 Based Froc(FROC) ke KWD
د.ك0.000002276215
1 Based Froc(FROC) ke ILS
0.00002492642
1 Based Froc(FROC) ke AOA
Kz0.00680304691
1 Based Froc(FROC) ke BHD
.د.ب0.000002806088
1 Based Froc(FROC) ke BMD
$0.000007463
1 Based Froc(FROC) ke DKK
kr0.00004716616
1 Based Froc(FROC) ke HNL
L0.00019575449
1 Based Froc(FROC) ke MUR
0.00033770075
1 Based Froc(FROC) ke NAD
$0.00012963231
1 Based Froc(FROC) ke NOK
kr0.0000731374
1 Based Froc(FROC) ke NZD
$0.00001246321
1 Based Froc(FROC) ke PAB
B/.0.000007463
1 Based Froc(FROC) ke PGK
K0.00003119534
1 Based Froc(FROC) ke QAR
ر.ق0.00002716532
1 Based Froc(FROC) ke RSD
дин.0.00074092664

Based Froc Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Based Froc, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Based Froc Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Based Froc

Berapakah nilai Based Froc (FROC) hari ini?
Harga langsung FROC dalam USD ialah 0.000007463 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FROC ke USD?
Harga semasa FROC ke USD ialah $ 0.000007463. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Based Froc?
Had pasaran untuk FROC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FROC?
Bekalan edaran FROC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FROC?
FROC mencapai harga ATH sebanyak 0.000329366881092608 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FROC?
FROC melihat harga ATL sebanyak 0.000006189755696423 USD.
Berapakah jumlah dagangan FROC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FROCialah $ 53.83K USD.
Adakah FROC akan naik lebih tinggi tahun ini?
FROC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FROCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:48:55 (UTC+8)

Based Froc (FROC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FROC-ke-USD

Jumlah

FROC
FROC
USD
USD

1 FROC = 0.000007463 USD

Berdagang FROC

FROCUSDT
$0.00000746
$0.00000746$0.00000746
-0.02%

