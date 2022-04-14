Tokenomik Based Froc (FROC)

Lihat cerapan utama tentang Based Froc (FROC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Based Froc (FROC) Maklumat

Coinbase introduced a meme test coin

Laman Web Rasmi:
https://basedfroc.com/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca

Based Froc (FROC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Based Froc (FROC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 795.40K
$ 795.40K$ 795.40K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0003629
$ 0.0003629$ 0.0003629
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423
Harga Semasa:
$ 0.000007954
$ 0.000007954$ 0.000007954

Tokenomik Based Froc (FROC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Based Froc (FROC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FROC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FROC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FROC, terokai FROC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.