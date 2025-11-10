Froggie Harga Hari Ini

Harga langsung Froggie (FROGGIE) hari ini ialah $ 0.005454, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FROGGIE kepada USD penukaran adalah $ 0.005454 setiap FROGGIE.

Froggie kini berada pada kedudukan #3705 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 FROGGIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FROGGIE didagangkan antara $ 0.004086 (rendah) dan $ 0.0073 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0900423722044794, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000943851277787579.

Dalam prestasi jangka pendek, FROGGIE dipindahkan -4.61% dalam sejam terakhir dan +22.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.61K.

Froggie (FROGGIE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3705 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 60.61K$ 60.61K $ 60.61K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Froggie ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.61K. Bekalan edaran FROGGIE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.45M.