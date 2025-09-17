Apakah itu Fruits (FRTS)

The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

Tokenomik Fruits (FRTS)

Memahami tokenomik Fruits (FRTS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRTS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fruits Berapakah nilai Fruits (FRTS) hari ini? Harga langsung FRTS dalam USD ialah 0.000006119 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FRTS ke USD? $ 0.000006119 . Lihat Harga semasa FRTS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Fruits? Had pasaran untuk FRTS ialah $ 128.91K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FRTS? Bekalan edaran FRTS ialah 21.07B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRTS? FRTS mencapai harga ATH sebanyak 2.410797738292488 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRTS? FRTS melihat harga ATL sebanyak 0.000000038078397116 USD . Berapakah jumlah dagangan FRTS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRTSialah $ 45.47K USD . Adakah FRTS akan naik lebih tinggi tahun ini? FRTS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRTSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Fruits (FRTS) Kemas Kini Industri Penting

