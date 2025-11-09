BursaDEX+
Harga FreeStyle Classic langsung hari ini ialah 0.05566 USD.FST modal pasaran ialah 4,564,287.5366 USD. Jejaki masa nyata FST kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

FreeStyle Classic Logo

FreeStyle ClassicHargae(FST)

1 FST ke USD Harga Langsung:

$0.05566
-0.96%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:17:47 (UTC+8)

FreeStyle Classic Harga Hari Ini

Harga langsung FreeStyle Classic (FST) hari ini ialah $ 0.05566, dengan 0.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FST kepada USD penukaran adalah $ 0.05566 setiap FST.

FreeStyle Classic kini berada pada kedudukan #1437 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.56M, dengan bekalan edaran sebanyak 82.00M FST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FST didagangkan antara $ 0.05552 (rendah) dan $ 0.05682 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.16619478956911515, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.025653004858575232.

Dalam prestasi jangka pendek, FST dipindahkan +0.17% dalam sejam terakhir dan -4.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.65K.

FreeStyle Classic (FST) Maklumat Pasaran

No.1437

$ 4.56M
$ 54.65K
$ 55.66M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%

BSC

Had Pasaran semasa FreeStyle Classic ialah $ 4.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.65K. Bekalan edaran FST ialah 82.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.66M.

FreeStyle Classic Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.17%

-0.96%

-4.62%

-4.62%

FreeStyle Classic (FST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FreeStyle Classic hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005395-0.96%
30 Hari$ -0.08513-60.47%
60 Hari$ -0.01728-23.70%
90 Hari$ +0.04566+456.60%
Perubahan Harga FreeStyle Classic Hari Ini

Hari ini, FST mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005395 (-0.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFreeStyle Classic

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.08513 (-60.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FreeStyle Classic

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FST mengalami perubahan sebanyak $ -0.01728 (-23.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FreeStyle Classic

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04566 (+456.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FreeStyle Classic (FST)?

Semak FreeStyle Classichalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk FreeStyle Classic

Cerapan dipacu AI yang menganalisis FreeStyle Classic pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga FreeStyle Classic?

FST price is influenced by market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, regulatory news and developments, adoption rates, technological updates or partnerships, investor speculation, liquidity levels, and macroeconomic factors.

Mengapa orang ingin tahu harga FreeStyle Classic hari ini?

People want to know FreeStyle Classic (FST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying/selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk FreeStyle Classic

FreeStyle Classic (FST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FST pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
FreeStyle Classic (FST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FreeStyle Classic berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga FreeStyle Classic yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk FST ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik FreeStyle Classic Ramalan Harga.

Perihal FreeStyle Classic

Fastcoin (FST) is a decentralized cryptocurrency that was designed with the primary goal of providing fast transaction speeds. It is a derivative of Litecoin, utilizing the Scrypt hashing algorithm for its Proof-of-Work consensus mechanism. FST is typically used for peer-to-peer transactions, with a block time of just 12 seconds, which is significantly faster than Bitcoin and many other cryptocurrencies. The coin's supply is capped at 165,888,000 FST, with the aim of making it a deflationary asset over time. Fastcoin's main use case is to facilitate quick and efficient transactions in the digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur FreeStyle Classic dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan FreeStyle Classic? Membeli FST adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli FreeStyle Classic. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan FreeStyle Classic (FST) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 82.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan FreeStyle Classic akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli FreeStyle Classic (FST)

Apa yang boleh anda lakukan dengan FreeStyle Classic

Memiliki FreeStyle Classic membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli FreeStyle Classic (FST) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FreeStyle Classic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web FreeStyle Classic Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FreeStyle Classic

Berapakah nilai 1 FreeStyle Classic pada tahun 2030?
Jika FreeStyle Classic berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga FreeStyle Classic berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:17:47 (UTC+8)

