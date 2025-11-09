FreeStyle Classic Harga Hari Ini

Harga langsung FreeStyle Classic (FST) hari ini ialah $ 0.05566, dengan 0.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FST kepada USD penukaran adalah $ 0.05566 setiap FST.

FreeStyle Classic kini berada pada kedudukan #1437 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.56M, dengan bekalan edaran sebanyak 82.00M FST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FST didagangkan antara $ 0.05552 (rendah) dan $ 0.05682 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.16619478956911515, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.025653004858575232.

Dalam prestasi jangka pendek, FST dipindahkan +0.17% dalam sejam terakhir dan -4.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.65K.

FreeStyle Classic (FST) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1437 Modal Pasaran $ 4.56M Kelantangan (24J) $ 54.65K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.66M Bekalan Peredaran 82.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 8.20% Rantaian Blok Awam BSC

