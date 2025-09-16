Lagi Mengenai FTN

Fasttoken Logo

FasttokenHargae(FTN)

1 FTN ke USD Harga Langsung:

$4.36871
$4.36871$4.36871
-0.75%1D
USD
Fasttoken (FTN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:47:19 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.36849
$ 4.36849$ 4.36849
24J Rendah
$ 4.402
$ 4.402$ 4.402
24J Tinggi

$ 4.36849
$ 4.36849$ 4.36849

$ 4.402
$ 4.402$ 4.402

$ 4.609787964258712
$ 4.609787964258712$ 4.609787964258712

$ 0.3849164880140255
$ 0.3849164880140255$ 0.3849164880140255

-0.27%

-0.75%

-0.95%

-0.95%

Fasttoken (FTN) harga masa nyata ialah $ 4.36854. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTN didagangkan antara $ 4.36849 rendah dan $ 4.402 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTN sepanjang masa ialah $ 4.609787964258712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3849164880140255.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTN telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fasttoken (FTN) Maklumat Pasaran

No.202

$ 1.91B
$ 1.91B$ 1.91B

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 4.37B
$ 4.37B$ 4.37B

436.26M
436.26M 436.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

880,000,000
880,000,000 880,000,000

43.62%

FTN

Had Pasaran semasa Fasttoken ialah $ 1.91B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.09M. Bekalan edaran FTN ialah 436.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 880000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37B.

Fasttoken (FTN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fasttoken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0330129-0.75%
30 Hari$ -0.19013-4.18%
60 Hari$ -0.13981-3.11%
90 Hari$ -0.04807-1.09%
Perubahan Harga Fasttoken Hari Ini

Hari ini, FTN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0330129 (-0.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFasttoken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.19013 (-4.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fasttoken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, FTN mengalami perubahan sebanyak $ -0.13981 (-3.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fasttoken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.04807 (-1.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fasttoken (FTN)?

Semak Fasttokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fasttoken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak FTN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fasttoken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fasttoken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fasttoken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fasttoken (FTN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fasttoken (FTN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fasttoken.

Semak Fasttoken ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fasttoken (FTN)

Memahami tokenomik Fasttoken (FTN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FTN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fasttoken (FTN)

Mencari cara membeli Fasttoken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fasttoken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

FTN kepada Mata Wang Tempatan

1 Fasttoken(FTN) ke VND
114,958.1301
1 Fasttoken(FTN) ke AUD
A$6.5091246
1 Fasttoken(FTN) ke GBP
3.1890342
1 Fasttoken(FTN) ke EUR
3.6695736
1 Fasttoken(FTN) ke USD
$4.36854
1 Fasttoken(FTN) ke MYR
RM18.347868
1 Fasttoken(FTN) ke TRY
180.3333312
1 Fasttoken(FTN) ke JPY
¥637.80684
1 Fasttoken(FTN) ke ARS
ARS$6,386.7181092
1 Fasttoken(FTN) ke RUB
363.3751572
1 Fasttoken(FTN) ke INR
384.5188908
1 Fasttoken(FTN) ke IDR
Rp71,615.3983776
1 Fasttoken(FTN) ke KRW
6,033.8711334
1 Fasttoken(FTN) ke PHP
248.3951844
1 Fasttoken(FTN) ke EGP
￡E.209.9957178
1 Fasttoken(FTN) ke BRL
R$23.153262
1 Fasttoken(FTN) ke CAD
C$5.9848998
1 Fasttoken(FTN) ke BDT
532.088172
1 Fasttoken(FTN) ke NGN
6,529.9188504
1 Fasttoken(FTN) ke COP
$16,998.207567
1 Fasttoken(FTN) ke ZAR
R.75.9252252
1 Fasttoken(FTN) ke UAH
179.8527918
1 Fasttoken(FTN) ke VES
Bs698.9664
1 Fasttoken(FTN) ke CLP
$4,145.74446
1 Fasttoken(FTN) ke PKR
Rs1,239.9663936
1 Fasttoken(FTN) ke KZT
2,363.9043648
1 Fasttoken(FTN) ke THB
฿138.6137742
1 Fasttoken(FTN) ke TWD
NT$131.6241102
1 Fasttoken(FTN) ke AED
د.إ16.0325418
1 Fasttoken(FTN) ke CHF
Fr3.4074612
1 Fasttoken(FTN) ke HKD
HK$33.9872412
1 Fasttoken(FTN) ke AMD
֏1,670.529696
1 Fasttoken(FTN) ke MAD
.د.م39.1858038
1 Fasttoken(FTN) ke MXN
$80.0316528
1 Fasttoken(FTN) ke SAR
ريال16.382025
1 Fasttoken(FTN) ke PLN
15.6830586
1 Fasttoken(FTN) ke RON
лв18.6536658
1 Fasttoken(FTN) ke SEK
kr40.3653096
1 Fasttoken(FTN) ke BGN
лв7.208091
1 Fasttoken(FTN) ke HUF
Ft1,438.4291658
1 Fasttoken(FTN) ke CZK
89.7298116
1 Fasttoken(FTN) ke KWD
د.ك1.3324047
1 Fasttoken(FTN) ke ILS
14.5472382
1 Fasttoken(FTN) ke AOA
Kz3,982.2300078
1 Fasttoken(FTN) ke BHD
.د.ب1.64693958
1 Fasttoken(FTN) ke BMD
$4.36854
1 Fasttoken(FTN) ke DKK
kr27.521802
1 Fasttoken(FTN) ke HNL
L114.5868042
1 Fasttoken(FTN) ke MUR
197.676435
1 Fasttoken(FTN) ke NAD
$75.8815398
1 Fasttoken(FTN) ke NOK
kr42.7243212
1 Fasttoken(FTN) ke NZD
$7.2954618
1 Fasttoken(FTN) ke PAB
B/.4.36854
1 Fasttoken(FTN) ke PGK
K18.2604972
1 Fasttoken(FTN) ke QAR
ر.ق15.9014856
1 Fasttoken(FTN) ke RSD
дин.432.4417746

Fasttoken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fasttoken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fasttoken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fasttoken

Berapakah nilai Fasttoken (FTN) hari ini?
Harga langsung FTN dalam USD ialah 4.36854 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FTN ke USD?
Harga semasa FTN ke USD ialah $ 4.36854. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fasttoken?
Had pasaran untuk FTN ialah $ 1.91B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FTN?
Bekalan edaran FTN ialah 436.26M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FTN?
FTN mencapai harga ATH sebanyak 4.609787964258712 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FTN?
FTN melihat harga ATL sebanyak 0.3849164880140255 USD.
Berapakah jumlah dagangan FTN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FTNialah $ 1.09M USD.
Adakah FTN akan naik lebih tinggi tahun ini?
FTN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FTNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:47:19 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator FTN-ke-USD

Jumlah

FTN
FTN
USD
USD

1 FTN = 4.36854 USD

Berdagang FTN

FTNUSDT
$4.36871
$4.36871$4.36871
-0.75%

